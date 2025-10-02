Suena Madrid, la nueva plataforma para impulsar artistas emergentes

jueves 02 de octubre de 2025 , 09:29h

“Sabemos lo que es empezar de cero. Grabar un tema en tu habitación, dejarte los ahorros en un videoclip o subir tu música sin tener ni idea de si alguien la va a escuchar.

Pero Suena Madrid te escucha. Buscamos proyectos que nazcan de la pasión, del local de ensayo, de casa o del portátil. Nos da igual el estilo musical o los seguidores. Lo importante es que tu música suena a ti y tenga algo que decir.” SUENA MADRID TE ESCUCHA

El Movistar Arena de Madrid y la Comunidad de Madrid, en colaboración con baila.fm y la productora Ultreia, ponen en marcha Suena Madrid, un nuevo concurso musical dirigido a artistas y bandas emergentes de toda España.

Y se presentó en LA Sala del Movistar Arena el citado concurso, con la presencia de profesionales del sector, músicos, productores, managers y la protagonista del video promocional, TERE, la abuela rockera, que a sus ochenta y pico años hizo gala de aguante (estuvo hasta el final sin perder la sonrisa, y sentido del humor para sobrellevar la fama y los aplausos que todos los presentes (incluidos nosotros de INOUT VIAJES) le dedicamos con todo el cariño y la admiración del mundo.

Con el lema “Suena Madrid, te escucha”, el proyecto busca ofrecer a los talentos más prometedores no solo visibilidad en escenarios profesionales, sino también formación especializada y oportunidades reales para impulsar su carrera a nivel nacional e internacional.

La convocatoria permanecerá abierta del 30 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 a través de la web www.suenamadrid.com. Un jurado formado por reconocidos profesionales de la industria seleccionará a 30 propuestas musicales que actuarán en La Sala del Movistar Arena y participarán en un programa formativo diseñado para fortalecer su trayectoria artística.

Posteriormente, seis finalistas pasarán a la fase decisiva y actuarán en el escenario principal del Movistar Arena junto a artistas consolidados, donde se anunciará el ganador de esta primera edición. Los premios incluyen conciertos, ensayos gratuitos en locales profesionales, producción discográfica, asesoramiento en marketing y promoción, e internacionalización gracias al programa The Spanish Wave.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid y el Movistar Arena refuerzan su papel como referente en el apoyo a nuevas generaciones de músicos, ofreciendo una plataforma única para dar el salto al panorama profesional.

Y para terminar el acto de presentación, la banda Baloncesto llevó a cabo un miniconcierto que sirvió para echar el cierre con la canción que acompaña al mencionado video promocional.