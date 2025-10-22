publicidad
Amparanoia estrena MI AMOR en colaboración con Bewis de La Rosa
miércoles 22 de octubre de 2025, 08:23h

Una canción festivalera con aires de cumbia-latín y charanga, estribillos muy sugerentes unen a estas dos artistas que destacan por sus estilos inconfundibles y únicos para crear este tema bailable de principio a fin!

Musicalmente son protagonistas la percusión de Chalart 58 , los vientos del Sr Fong, la guitarra lead de Willy Fuego que camina entre el country y el calypso y el toque cumbia de la trikitixa de Xabi Solano.

"MI AMOR" es una coproducción de Amparo Sánchez y Chalart 58, que ha sido también el encargado del mix y el mastering es de Roberto Sánchez.

El videoclip es una grabación de Ricard Tejada y la producción gráfica de Murciano Total, uniendo los mundos y paisajes culturales de las dos artistas en un festín de colorido y armonía.

¡Que no nos quiten la alegría ni el amor!"

"Cuando Amparo me propuso formar parte de esta canción, un retortijón de regocijo y alegría me arrasó, ya que es una artista que lleva muchos años haciendo una música con la que me siento muy identificada.

Primero nos conocimos en el festival 100% Mujer que organiza la misma Amparo en Granada, Ahora, con "Mi Amor", nos hemos conocido más, hemos podido compartir disfrute, comida, amigas y música y eso siempre trae consigo el sentido de la vida.

Me siento afortunada y agradecida de que este proyecto me esté acercando a proyectos musicales que he escuchado tantas veces como público y que, de pronto, te encuentras en un estudio de Barcelona con Chalart 58 y Amparanoia, tocando las castañuelas y echándote unas barras de amor y alegría. Confío en que aquellos que la escuchen y vean el videoclip, disfruten tanto como nosotras haciéndolo, y sobretodo que recordemos en estos tiempos raro ¡Que no nos quiten la alegría ni el amor!". [comenta Bewis De La Rosa].

