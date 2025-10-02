Comienza la temporada de heliski y Arias Travel abre inscripciones

Con la nieve como protagonista y la temporada de esquí a punto de comenzar, Arias Travel & Services anuncia la apertura oficial de inscripciones para la temporada de heliski 2025-2026 (esquiar fuera de pista). Una propuesta que combina aventura, naturaleza y lujo en los escenarios más espectaculares de Canadá, pensada para quienes buscan vivir el esquí de una manera diferente, en lugares remotos y vírgenes.

CMH Heli-Skiing, pioneros y líderes mundiales en esta modalidad, garantiza la más alta calidad en seguridad, organización y profesionalismo. Los viajeros podrán acceder a más de 11 destinos exclusivos en la región de la Columbia Británica, reconocida por tener algunos de los paisajes de montaña más impresionantes del planeta.

Los programas están diseñados para todos los niveles: desde esquiadores expertos que buscan descensos desafiantes en nieve virgen, hasta principiantes que quieren dar sus primeros pasos fuera de pista en un entorno seguro y acompañado por guías experimentados. El objetivo es que cada participante viva una experiencia a su medida, llena de emociones y momentos inolvidables.

Además de la aventura en la nieve, la propuesta incluye alojamiento en exclusivos lodges que combinan lujo, confort y gastronomía de primer nivel, permitiendo a los viajeros relajarse tras un día intenso de esquí.

Estos espacios se convierten en el complemento perfecto para disfrutar de un viaje en el que cada detalle está cuidadosamente pensado.

Con esta temporada quieren ofrecer a sus clientes mucho más que un viaje de esquí, creando recuerdos únicos en escenarios naturales incomparables, donde el lujo y la aventura se unen de manera perfecta.

Con el lanzamiento de esta nueva temporada, Arias Travel reafirma su compromiso de diseñar itinerarios exclusivos que combinan deporte, naturaleza y experiencias memorables, consolidándose como un referente en viajes de alto nivel para los amantes del esquí y la aventura.