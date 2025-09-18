Guatemala, destino acuático para aventureros

jueves 18 de septiembre de 2025 , 10:11h

Desde lagos azul turquesa en las tierras altas y ríos escondidos en la selva hasta cascadas termales y playas de arena negra en el Pacífico, Guatemala ofrece algunas de las experiencias acuáticas más diversas de Centroamérica.

Ya sea deslizándose por la superficie espejada del Lago de Atitlán, sumergiéndose en las pozas esmeralda de Semuc Champey, disfrutando de las cascadas termales de Finca El Paraíso o explorando costas bordeadas de manglares y playas de anidación de tortugas, cada experiencia combina adrenalina, maravilla natural y riqueza cultural.

Cascadas que merecen un viaje

En los bosques de Alta Verapaz, el Salto de Chilascó se precipita dramáticamente desde una altura de casi 130 metros, lo que la convierte en una de las cataratas más altas de Centroamérica. Además de disfrutar de las impresionantes vistas de la caída del agua, quienes recorren el bosque tendrán la posibilidad de avistar el ave nacional de Guatemala, el quetzal.

Conocidas como las cataratas del Niágara guatemaltecas, Los Amates son un retiro sereno y menos frecuentado donde el agua se acumula en pozas cristalinas en las que los más aventureros pueden zambullirse. Sus senderos, en medio de rocas y vegetación, invitan a recorrer y contemplar cada rincón de esta área casi virgen.

La Finca El Paraíso, cerca del Lago Izabal, es una experiencia única donde aguas termales caen en cascada sobre un río de agua fría. Además de nadar, cabe la posibilidad de deslizarse entre cuevas ocultas tras el velo de agua y de disfrutar de un ritual de spa natural con barro rico en minerales. El Parque Nacional Río Dulce y la histórica fortaleza de San Felipe son otros atractivos cercanos que merecen una visita.

Experiencias en ríos y lagos

Ningún recorrido por las aguas de Guatemala estaría completo sin visitar Semuc Champey, un enclave declarado Monumento Natural, que ostenta un puente de piedra caliza y un conjunto de pozas azul turquesa escondidas en la selva. A pesar de ser uno de los lugares más deseados por los viajeres, es un paraíso casi intacto que ofrece la oportunidad de nadar en aguas cristalinas, saltar desde cornisas naturales o simplemente relajarse y contemplar el extraordinario paisaje. Los más aventureros también pueden flotar en neumáticos por el río Cahabón, deslizándose bajo imponentes acantilados y vegetación, o explorar las cuevas de Kan’ba, nadando y trepando a través de un laberinto de cavernas.

El Lago de Atitlán ofrece un ritmo más tranquilo pero un telón de fondo igualmente impresionante. Rodeado por los volcanes San Pedro, Atitlán y Tolimán, sus aguas cristalinas son ideales para practicar kayak o paddle surf al amanecer. Muchas excursiones combinan estas actividades con visitas a pueblos mayas como Santiago Atitlán y San Juan de La Laguna, donde conocer artesanos, probar platos tradicionales y escuchar historias transmitidas de generación en generación.

Por otra parte, quienes buscan verdaderos tesoros escondidos, los cenotes de Candelaria en Huehuetenango revelan un oasis selvático de pozas cristalinas en los que darse un chapuzón, hacer esnórquel entre cardúmenes de peces cíclidos o disfrutar de un picnic sobre enormes rocas con el canto de los pájaros tropicales de fondo.

Tesoros costeros de Guatemala

La costa pacífica de Guatemala añade otra dimensión a las aventuras acuáticas de quienes visitan Guatemala. El pueblo surfista de El Paredón ha emergido como un destino en ascenso, célebre por sus olas constantes y su ambiente relajado. Aquí, los viajeros pueden tomar su primera clase de surf con alguna escuela local o perfeccionar su técnica en rompientes de clase mundial, todo enmarcado por extensas y deslumbrantes playas de arena negra.

Más al sur, Monterrico combina belleza costera con conservación. Cada sábado por la noche, los visitantes se reúnen para liberar en el océano tortugas marinas verdes recién nacidas. El tortugario Monterrico es una de las iniciativas locales que trabajan para proteger los sitios de anidación y educar a los viajeros sobre un estilo de vida costero sostenible, permitiendo que cada visita genere un impacto positivo.

Aventuras entre manglares

Los ecosistemas costeros de Guatemala también albergan uno de sus tesoros más subestimados: los bosques de manglares. Estos árboles tolerantes a la sal y sus serpenteantes canales ofrecen refugio a innumerables especies de peces, aves y reptiles, al tiempo que actúan como protectores naturales de la línea costera.

Excursiones en lancha o kayak en lugares como El Paredón y Monterrico permiten a los visitantes deslizarse por estos canales laberínticos, avistando con frecuencia pelícanos, garzas e incluso cocodrilos. Muchas de estas excursiones incluyen también la oportunidad de participar en proyectos locales de conservación, como plantar plántulas de manglar o apoyar cooperativas dedicadas a preservar estos frágiles hábitats.