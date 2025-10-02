Sao Paulo, la nueva parada del Espacio Iberia

jueves 02 de octubre de 2025 , 09:46h

Iberia está realizando una gran apuesta por el mercado de Brasil y reflejo de ello es que ha elegido a Sao Paulo como el próximo destino para el Espacio Iberia.

En concreto, este centro de experiencia, que tiene como principal objetivo acercar como nunca antes la experiencia de viajar con Iberia al público de Brasil, abrirá sus puertas el próximo 3 de noviembre y se mantendrá hasta el 30 de ese mes.

Ubicado en Rua Oscar Freire 777, el barrio Jardims, uno de los polos comerciales y de ocio más exclusivos de la ciudad. El edificio contará con más de 1.100m2, distribuidos en tres pisos, en los que se ofrecerán distintas actividades durante el mes en el que tendrá actividad.

“No cabe ninguna duda de que Brasil está en el foco de Iberia, no solo por el importante crecimiento que este mercado ha registrado en términos de capacidad y frecuencias diarias para conectar con Europa, sino porque desde la compañía hemos creado un plan estratégico tan solo para Brasil, y prueba de ello es que instalemos Espacio Iberia en Sao Paulo. Nuestro objetivo no es solo que los brasileños puedan conocer la aerolínea, sino que la puedan vivir, probar su gastronomía, descubrir su propuesta de valor y tener presente que es una excelente opción para conectar con España, Europa o más allá”, asegura Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia.

Sao Paulo, de esta forma, se convierte en el cuarto destino internacional de Espacio Iberia, el cual se ha realizado ya en Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires.

Una amplia agenda de actividades

Todas aquellas personas que se acerquen al Espacio Iberia en Sao Paulo podrán degustar, sin ningún costo, la gastronomía que se sirve a bordo los aviones de la aerolínea y disfrutar de las actividades que se organizarán, como showcooking, catas de vino y de diversos productos españoles, entre otros.

Además, para vivir la experiencia completa a bordo de Iberia, los visitantes podrán probarse los uniformes históricos del personal de la compañía, tener un viaje inmersivo de realidad virtual por el mundo de la aviación, y contarán con un simulador de vuelo para ponerse a los mandos de un avión sin tener que salir de la ciudad.

Junto con todo ello, durante el mes que el Espacio Iberia estará en Sao Paulo, se llevarán a cabo una gran cantidad de actividades, charlas y eventos sobre turismo, deporte, gastronomía y otras temáticas.

Se incrementa la apuesta

Brasil es uno de los países que está presentando un mayor crecimiento en la red de largo radio de Iberia, lo que se traduce en que este año la aerolínea contará con casi 600.000 asientos conectando este país con Europa, la mayor capacidad histórica.

Sao Paulo registró el año pasado un importante crecimiento hasta consolidar dos vuelos diarios, a lo que se suma que uno de estos vuelos pasa a operarse con el A350, el avión más grande y eficiente de la flota, con capacidad para 348 pasajeros y una reducción de las emisiones de alrededor del 35%. Asimismo, Iberia cuenta con entre 4 y 5 frecuencias con Río de Janeiro.

Aunque la gran novedad serán las nuevas rutas con las que Iberia conectará el nordeste de Brasil con Europa: Recife y Fortaleza. La primera empezará a operar el 13 de diciembre, mientras que la segunda lo hará el 19 de enero, ambas con tres vuelos semanales.

Además, operará estas rutas con los nuevos A321XLR, el modelo más nuevo del mercado, del que precisamente Iberia fue la aerolínea lanzadora mundial en noviembre de 2024. Este avión, de un solo pasillo y con capacidad para 182 pasajeros distribuidos en las cabinas Business y Turista, es también uno de los equipos más eficientes que hay en el mercado.