Colombia, destino MICE en expansión

jueves 02 de octubre de 2025 , 09:48h

ProColombia quiere impulsar el crecimiento del turismo MICE en el país. Hace unos días presentó en Madrid, en el restaurante Aguapanela, Liliana García, directora Oficina Comercial de Procolombia en España, junto con representantes de El Corte Inglés, y con empresarios del sector, la campaña promocional …

Durante el evento, al que asistió INOUT VIAJES, se recorrió las distintas regiones de ese país andino a través de sus sabores…

Los asistentes fueron pasando (un tanto apretados) por las diferentes mesas (6 mesas) para obtener información mice y disfrutar de la gastronomía colombiana de dada zona.

La velada estuvo amenizada con música colombiana, así como bailarines que invitaban a los presentes alanzarse a acompañarlos, cosa a lo que algunos y algunos se atrevieron con mejor o peor fortuna, pero con mucho ánimo…

Colombia sigue consolidándose como un destino clave para el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

A través de su Oficina Comercial en España, ProColombia aprovechó esta plataforma para promover a Colombia como un destino estratégico para incentivos, reuniones y convenciones.

El sector MICE es vital para la economía colombiana, ya que representa una fuente significativa de ingresos. Colombia, con su diversidad cultural, infraestructura moderna y ubicación geográfica privilegiada, se ha posicionado como una opción atractiva para organizadores de eventos de todo el mundo.

COLOMBIA Y SUS REGIONES

Colombia está dividido en seis grandes regiones, cada una con un encanto único que refleja la inmensa diversidad en Colombia.

Desde la riqueza natural del Macizo Colombiano, los paisajes vibrantes del Pacífico Colombiano, la cultura y playas del Caribe Colombiano, hasta la majestuosidad de los Andes Occidentales y Orientales Colombianos, la exuberancia de la Amazonía Colombia y la fuerza natural de la Orinoquía Colombiana.

Gran Caribe Colombiano

Mucho más que Caribe

Esta tierra de naturaleza exuberante, selvas y nieves perpetuas, dunas del desierto y mares de siete colores, es mucho más que arena dorada y arrecifes de coral. Es el hogar de culturas fascinantes, indígenas y raizales, de carnavales y música, de sitios arqueológicos sagrados, del imaginario garciamarquiano y de la ciudad colonial más hermosa del mundo, Cartagena de Indias.

Andes Occidentales Colombianos

Montañas de café y flores

Región que transforma sociedades y mira al futuro desde la tradición. Escenario de majestuosas montañas con aroma a café, pueblos extraordinariamente coloridos, campesinos conversadores, aves exóticas y valles colmados de flores. Es la tierra del Paisaje Cultural Cafetero y de la moderna Medellín: ciudad de Botero, la cultura silletera, la gastronomía y la moda colombiana.

Pacífico Colombiano

Sabor a selva y mar

El secreto mejor guardado de Colombia, es un ecosistema megadiverso donde salvajes selvas colisionan con el océano, ballenas jorobadas hacen épicas travesías para dar a luz en sus aguas y tortugas marinas anidan en sus enormes playas vacías. De herencia afrodescendiente y ancestral, su oferta cultural es de talla mundial, gracias a Cali y su Salsa, su deliciosa gastronomía y sus festivales.

Andes Orientales Colombianos

Páramos y valles legendarios

Andes históricos, donde empezó la colonización y la ruta libertadora. Tierra de cumbres, páramos y valles que alberga impresionantes Parques Naturales. Desde la capital Bogotá, con sus rascacielos, museos, gastronomía y su riquísima oferta cultural; la región se extiende hacia el norte transportando al visitante a maravillosos pueblos coloniales y a una época de leyendas, como la de El Dorado.

Macizo Colombiano

Orígenes ancestrales

Estos misteriosos páramos, montañas y volcanes son la cuna de la cultura andina colombiana y de los grandes ríos del país. La impronta de antiguas civilizaciones se siente fuertemente en sus parques arqueológicos y en sus comunidades indígenas, que mantienen vivos sus saberes ancestrales. Un destino que invita a explorar la experiencia de lo eterno y que alberga la Ciudad Blanca de Popayán.

Amazonía - Orinoquía Colombiana

Selva y llanos sagrados

El corazón verde de Colombia es una inmensa región megadiversa de bosques milenarios, colosales cielos y atronadores raudales. El norte alberga un paisaje salvaje de llanuras vírgenes, hatos y esteros biodiversos, ricos en cultura de campo. Las inexploradas selvas del sur esconden un universo de maravillas naturales, petroglifos, saberes indígenas ancestrales y culturas vivas, que debemos seguir preservando.

¿Qué hay para hacer en Colombia?

A través de las regiones de Colombia —Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina— descubrirás encantadores destinos y experiencias únicas. Esta diversidad geográfica y cultural es el alma de nuestra oferta turística: desde aventuras en la selva amazónica hasta recorridos culturales en los Andes, pasando por playas paradisíacas en el Caribe y encuentros auténticos con comunidades locales. Colombia te invita a vivir el turismo en todas sus formas: de aventura, cultural, comunitario, gastronómico, de reuniones y mucho más.