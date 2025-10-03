Los zapatos de la nueva colección de Ferragamo unen comodidad y estilo

La nueva colección Fall/Winter 2025 de Ferragamo pesenta una selección de zapatos planos, para mujer, que redefinen la unión entre comodidad y estilo. Diseñadas para un ritmo de vida dinámico y perfectas para complementar cualquier look, las piezas incluyen dos modelos de bailarinas y una sandalia que destacan por sus líneas sofisticadas, materiales de alta calidad y una paleta cromática versátil.

Las bailarinas con adorno Gancini de la nueva colección destacan por unir tradición y contemporaneidad en cada detalle. Disponibles en tres tonos —negro, mascarpone y marrón—, estos modelos se confeccionan en piel suave, logrando una textura refinada que se adapta al pie.

La hebilla Gancini en el cierre aporta un sello de identidad reconocible, mientras que la suela de goma flexible garantiza confort en cada paso, perfectas para quienes buscan elegancia sin renunciar al bienestar. Estas bailarinas se posicionan como una pieza clave de la temporada.

Las bailarinas con adorno en forma flor combinan la esencia de la elegancia con un delicado toque femenino. El adorno floral, elaborado en tela con pétalos de satén, aporta un detalle sofisticado que realza cualquier look. Disponibles en varios colores.

Las sandalias de la colección FW25 de Ferragamo reinventan el clásico diseño de dedo con un enfoque moderno y elegante. Confeccionadas en piel con efecto pelo, combinan comodidad y estilo en una silueta ligera y versátil.

Su diseño sencillo y cuidado permite integrarlas fácilmente en looks de día a día, aportando un toque contemporáneo sin perder la esencia icónica de la marca.

Estas opciones están pensadas para acompañar la rutina con ligereza y elegancia, se consolidan como un esencial del armario femenino en la temporada de otoño.