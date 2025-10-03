HUAWEI WATCH GT 6 Series: un smartwatch perfecto para cualquiera y para cualquier estilo

HUAWEI WATCH GT 6 Series no solo conquista a los deportistas: su amplia paleta de colores, acabados y correas, unida a una colección de esferas personalizables, lo convierte en el smartwatch perfecto para cualquiera y para cualquier estilo. Estas esferas —creadas junto a OZ, S.P. y Saint On— combinan seguimiento de salud digital junto a un diseño premium y una versatilidad que funciona tanto en el deporte como en el día a día.

Además, a través de la app Salud de HUAWEI y HUAWEI Watch Face Store se accede a más de 100.000 esferas para adaptar el reloj a la marca personal o equilibrar trabajo y bienestar, consolidando una fusión entre deporte y estilo personal.

Estilo que se adapta a cada usuario

Con más de 100.000 esferas y 17,5 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, HUAWEI Watch Face Store ofrece una personalización sin precedentes. La plataforma integra datos clave —como frecuencia cardíaca y seguimiento de pasos— en diseños alineados con los intereses del usuario. Tanto en carrera urbana como en senderismo, las nuevas esferas elevan la expresión personal y refuerzan la utilidad del reloj en cualquier contexto.

Datos en tiempo real con un diseño premium

Impulsado por el sistema HUAWEI TruSense, con trayectorias ópticas de espaciado múltiple, HUAWEI WATCH GT 6 ofrece métricas de salud en tiempo real con claridad y consistencia de nivel clínico. Entre las esferas destacadas, Sports Numbers optimiza la visibilidad con números amarillos e iconos dinámicos que convierten zancadas y frecuencia cardíaca en información útil; por su parte, RIDE incorpora una silueta central y una barra de progreso dorada para registrar distancia y calorías, presentando los datos de forma elegante y accesible.

Esferas específicas por deporte

Las esferas específicas por deporte de HUAWEI elevan el rendimiento con funciones diseñadas ad hoc. Landscape Walk integra un fondo 3D de montaña con altitud y horarios de salida y puesta del sol, aportando seguridad e inmersión en rutas. Para el entorno urbano, Roam the Four Seas ofrece una textura terrosa con acentos azules y distribución informativa precisa: hora con puntero clásico; día/fecha/batería en la parte superior; calorías a la izquierda; frecuencia cardíaca a la derecha; y clima/pasos/distancia en la parte inferior. Creaciones de diseñadores internacionales que combinan rigurosidad científica y arte visual, haciendo de cada sesión un ejercicio personal y motivador.