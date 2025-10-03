Costa espectacular del Noreste de Taiwán para recorrer en bicicleta

viernes 03 de octubre de 2025 , 08:33h

Recorrer la costa en bicicleta es una actividad popular en el Área Paisajística Nacional de la Costa Noreste e Yilan.

La zona figura en la lista de las 100 Mejores Historias de Destinos Verdes de 2025 por la transformación del pueblo pesquero de Mao'ao en un espacio comunitario que integra cultura, ecología y turismo.

Las áreas escénicas nacionales de la costa noreste de Taiwán son un tramo escénico que abarca un tramo de 41 millas.

El recorrido panorámico comienza desde la ciudad de Nanya, en el condado de Taipei, y termina en la playa de Neibi, ciudad de Su-ao. La carretera lleva al turista a lo largo de 43,000 acres de tierra, mar y atracciones naturales.

La carretera es un estrecho tramo de carretera en puntos que se encuentra debajo de la cordillera oriental de Taiwán y su costa. La sección este de la carretera tiene la vista del Océano Pacífico, mientras que la sección norte de la carretera tiene la vista del Mar de China Oriental.

En 1984, el Buró de Turismo de Taiwán propuso el desarrollo de su área noreste como un área escénica nacional para atraer turistas internacionales dentro y alrededor del país. El objetivo de la oficina era ayudar a preservar el ecosistema y también a promover el turismo. Sus otros objetivos eran tener asistencia del gobierno en el desarrollo de carreteras, carreteras, estacionamientos, marinas y playas.