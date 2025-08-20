miércoles 20 de agosto de 2025 , 10:03h

Una imagen de los icónicos fuegos artificiales de Año Nuevo en el Taipei 101 se observa sobre Times Square en la ciudad de Nueva York.

Desde el 4 de agosto, el anuncio forma parte de la campaña turística “Taipéi, tu próxima aventura”.

En 2024, Taipéi fue nombrada nuevamente como el mejor destino de ocio de Asia por la revista estadounidense Global Traveler en su décimo segundo Premio al Estilo de Vida de Ocio.

En su día, Lin I-chen, directora de la oficina de Los Ángeles de la Administración de Turismo, declaró que el premio es el resultado de los esfuerzos concertados de todo el sector turístico de Taiwán, así como de la hospitalidad de su gente, y dio la bienvenida a los turistas de todo el mundo para que visiten la nación y aprovechen los diversos incentivos del Gobierno.