Así es la icónica terraza de K by 99 Sushi Bar

lunes 06 de octubre de 2025 , 10:02h

¡Ya se inauguró (oficialmente) la terraza de KŌ, en la décima planta del Bernabéu!

INOUT VIAJES estuvo allí y puede afirmar que el lugar y las vistas son espectaculares, aunque no seas del Real Madrid, y el equipo que mueve todo este follón es amable, educado, atento, para entendernos: 10 sobre 10…

Situada en la planta diez de Estadio Bernabéu, el nuevo concepto de Grupo Bambú ofrece una terraza absolutamente única, con una espectacular panorámica del coloso madridista.

Además de comidas y cenas, al estar dotada de mesas altas y bajas es el lugar perfecto para disfrutar de una sobremesa, del mejor afterwork o de las primeras copas de la noche…

Y es que Madrid es un lugar de terrazas, de disfrute al aire libre. Da igual que sea verano o bajen las temperaturas en una ciudad en la que hay auténtica pasión por compartir el tiempo de ocio.

Para los amantes de las roof tops y de los enclaves singulares, KŌ by 99 Sushi Bar, el nuevo concepto de Grupo Bambú –creador de la marca 99 Sushi Bar— tiene la solución: su espectacular terraza. Situada en la décima planta de Estadio Bernabéu, es la terraza de mayor altura de todo el enclave. Y un sitio perfecto para disfrutar de una sobremesa impecable, celebrar un afterwork con amigos y compañeros o disfrutar de las primeras copas de la noche. Con mesas bajas y altas, tiene las mejores vistas del coloso madridista., Y es que este lugar único en el mundo —sin exageraciones—, ofrece una exquisita cocina contemporánea japonesa, además de una carta líquida realmente soberbia, con las mejores referencias en destilados y algo inédito en los locales de Grupo Bambú: una carta de escogidos cócteles de autor.

Cócteles de autor, grandes whiskies y vinos…

Tanto en la terraza como en la sofisticada sala de KŌ by 99 Sushi Bar, destaca su excelente selección de Signatures Cocktails, exclusivamente creados para esta nueva marca de Grupo Bambú. Entre los más demandados, algunos tan sugerentes como Yakuza (pisco acholado infusionado en vainilla, yuzu, sirope frambuesas y clara de huevo), Wabisabi (roku de mantequilla, limón, sirope de salvia y clara de huevo) o Kawaii (mezcal, sirope de earl grey, cordial vetiver, bitter de cacao, top de ginger ale y hoja de shiso). Por supuesto, los bartenders del restaurante pueden preparar, cómo no, cualquier cóctel clásico o sorprender al comensal dispuesto a ponerse en sus manos. Ezequiel Riesgo, Bar Manager, y su equipo son impresionantes.

Si hay algo que también define a KŌ by 99 Sushi Bar es la ambición de su carta líquida. Comandada por Alejandro Aparicio, uno de los mejores sumilleres de España, en el local hay una amplísima selección de vinos, licores y bebidas espirituosas. Sobresale su fuerte apuesta por el mejor whisky y la alianza con The House of Suntory, con lo mejor de la que es la destilería más antigua y famosa de Japón. Por ello, no faltan los whiskies Yamazaki o los de la línea Hakushu. En el bar también se encuentran las mejores etiquetas de The Macallan, como el Decanter No 6, sus Double Cask (15, 18 y 30 años) o su BLACK 2023, elaborado con una meticulosa selección de raras barricas con whisky turbado. Por supuesto, también casi 30 selectas etiquetas de sakes de diferentes regiones de Japón, como Iwa 5 (Toyama) o Suginomori Narai Black Junmai Daiginjo (Nagano).

…y una selección perfecta de vinos y bebidas

La carta de vinos, con más de 300 referencias, sobresale por su generosa selección de vinos por copas, casi 30, con tintos, blancos, espumosos y rosados españoles y franceses, junto a un capítulo de generosos patrios y vinos dulces nacionales, galos, húngaros y portugueses. Muy amplia, también, la oferta por botellas, con protagonismo de las etiquetas patrias y las denominaciones de origen más conocidas en tintos, blancos, espumosos, dulces y generosos.

Alta cocina japonesa con una despensa soberbia

Con el chef Noam González al frente de la cocina, la carta de KŌ by 99 Sushi Bar, perfecta para compartir, es un homenaje a la cocina nipona más sofisticada, donde la excelencia del producto, tanto nacional como internacional, es protagonista absoluta. Entre los entrantes destacan propuestas como el okonomiyaki de toro con trufa, las gyozas de jabalí o las ostras con espuma de yuzu. Tartares de erizo y wagyu, carpaccios como el de quisquilla, sashimis prémium y tempuras emblemáticas como la de langostino tigre completan un recorrido fresco y sensorial. Por supuesto, sobresale su exquisita selección de sushi, con numerosas opciones tan apetitosas como gunkans y nigiris o makis (indispensable el 99 Jewel, con toro y caviar). La robata, parrilla nipona, también tiene un lugar destacado en la oferta, con platos llenos de matices como el pollo glaseado o la lubina con miso. Wagyu japonés de las variedades más exclusivas, bacalao negro, arroces y ensaladas completan una propuesta culinaria con el sello de excelencia de los creadores de 99 Sushi Bar.