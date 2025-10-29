La aerolínea Vueling lanza su promoción de Halloween

miércoles 29 de octubre de 2025 , 09:50h

Este Halloween, lo único que debería dar miedo es quedarse en casa. Vueling lanza una promoción especial con vuelos a 22 euros por trayecto, o 3.675 Avios, a alrededor de 50 destinos.

Las reservas pueden realizarse hasta el 31 de octubre, a través de la web de Vueling y los canales habituales, para viajar entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de marzo de 2026. Esta promoción ofrece la oportunidad perfecta para organizar una escapada urbana para disfrutar del otoño y el invierno.

Entre los destinos destacados, Vueling ofrece grandes clásicos europeos y rincones con mucho encanto:

Ciudades culturales y urbanas: París, Londres, Ámsterdam y Milán, ideales para descubrir museos, mercadillos y cafés con encanto.

Destinos con clima más cálido: Niza y Esauira, perfectos para seguir disfrutando del mar fuera de temporada.

Rincones con sabor local y gastronomía: Burdeos, Nantes y Lyon, opciones ideales para un fin de semana entre historia, cultura y cocina de autor.

Vueling conecta estos destinos con una amplia red de rutas desde distintos aeropuertos españoles. París dispone de vuelos desde Barcelona, Gran Canaria, Sevilla, Lanzarote, Málaga, Alicante, Bilbao, Valencia o Palma de Mallorca.

Londres también multiplica sus opciones gracias a las conexiones con Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Santiago de Compostela. Quienes prefieran el encanto del norte de Europa pueden volar a Ámsterdam desde Málaga, Alicante, Barcelona, Oviedo o Valencia, mientras que los amantes de Italia tienen vuelos directos a Milán (desde Barcelona y Bilbao) y Bolonia (desde Barcelona).

Las escapadas gastronómicas también están servidas: Burdeos, Nantes y Lyon cuentan con conexión directa desde Barcelona, al igual que Niza. Y Esauira, en la costa atlántica de Marruecos, está disponible con vuelos desde Barcelona y Sevilla.

Con una red de cerca de 100 destinos en Europa y el norte de África, Vueling ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de escapadas a precios que dan miedo… pero de los buenos.