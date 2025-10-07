Otoño en Huttopia Pirineos: naturaleza y vida salvaje

martes 07 de octubre de 2025 , 09:05h

Con la llegada del otoño, Huttopia Barcelona Pirineos se convierte en el escenario perfecto para desconectar entre bosques y montañas, rodeado de naturaleza y cultura local. El entorno ofrece actividades para todos los públicos, desde rutas de senderismo, hasta visitas a pueblos con encanto y una tradición típica de la zona: la recogida de setas, que permite vivir la naturaleza desde otra perspectiva. Las opciones de alojamiento, diseñadas para integrarse en el paisaje y disfrutar de los tonos rojizos y dorados que ofrece la temporada, incluyen cabañas de madera, tiendas Trappeur y parcelas para campers y caravanas.

El inicio del otoño en el Pirineo catalán marca una de las mejores épocas del año para disfrutar de la montaña. A los pies del imponente Pedraforca, Huttopia Barcelona Pirineos propone adentrarse en los bosques del Parque Natural del Cadí-Moixeró para descubrir su fauna, paisaje y tradiciones locales.

La llegada del otoño marca el inicio de dos de las experiencias más representativas del Pirineo catalán, la campaña “Cuina del Bolet”, que hasta noviembre convierte a la comarca en epicentro gastronómico de la micología, y la brama del ciervo, que a lo largo del mes de octubre llena de sonidos el Parque Natural del Cadí-Moixeró.

Además de estas experiencias, el entorno ofrece un amplio abanico de actividades para todos los públicos. Senderismo, rutas en bicicleta, vías ferratas o itinerarios mineros conviven con planes más tranquilos, como pasear por los cascos históricos de Bagà o Castellar de n’Hug. A ello se suman experiencias de carácter local, desde catas de vino hasta degustaciones de productos autóctonos, que acercan al visitante a la gastronomía y a la cultura del Pirineo.

Huttopia Barcelona Pirineos ofrece diferentes opciones de alojamiento en plena naturaleza, desde cabañas de madera totalmente equipadas, como el Chalet Montana Vista, con estufa de leña y vistas al bosque, hasta tiendas Trappeur, que combinan el espíritu de la acampada con todo el confort. El camping cuenta, también, con amplias parcelas para campers y caravanas, siempre con servicios de calidad y vistas excepcionales al Pedraforca y al Cadí-Moixeró.

Este otoño, Huttopia Barcelona Pirineos se convierte en el punto de partida perfecto para redescubrir la naturaleza, dejarse sorprender por sus tradiciones y disfrutar de una escapada única a tan solo 90 minutos de Barcelona.