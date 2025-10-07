publicidad
Despide el año en Islandia con el espectáculo único de la aurora boreal
martes 07 de octubre de 2025, 09:07h

Decir adiós al año rodeado de paisajes de hielo, volcanes y cielos iluminados por la espectacular aurora boreal es una forma inigualable de estrenar el 2026. Islandia, con su mezcla de naturaleza salvaje y celebraciones locales, invita a vivir una Nochevieja distinta, repleta de magia y contrastes.

En el país nórdico la llegada del nuevo año se vive de forma muy intensa. Al caer la noche del 31 de diciembre, los habitantes encienden sus hogueras para reunirse, cantar y hacer una gran despedida. Todos los rincones de la isla se iluminan con fuegos artificiales, mezclando sus colores con los propios de la aurora boreal, creando así un marco incomparable. A continuación, los bares y discotecas se llenan de vida y la fiesta dura hasta bien entrada la madrugada.

Para quienes quieran disfrutar de este momento tan especial, Islandia Tours, touroperador que forma parte del Grupo Island Tours, pone a disposición de sus clientes el programa “Joyas de Invierno – Fin de Año”.

Se trata de un circuito guiado de ocho o nueve días de duración, con salidas desde Barcelona el día 28 de diciembre y desde Madrid el 29 de diciembre, disponible a partir de 3.440 euros por persona.

El itinerario incluye visitas a Reikiavik, el Círculo Dorado, la costa sur y la península de Snæfellsnes, con experiencias tan singulares como explorar la cueva de hielo del volcán Katla o relajarse en las aguas termales de la Sky Lagoon. Todo ello, acompañado por guías locales de habla hispana que garantizan comodidad y seguridad durante el recorrido.

También incluye los vuelos directos ida y vuelta, el alojamiento en hoteles de primera categoría, desayuno diario y dos cenas.

