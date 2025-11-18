Pastora Vega y Pablo Carbonell llegan con Género de dudas al Teatro Infanta Isabel

martes 18 de noviembre de 2025 , 08:15h

El próximo 3 de diciembre se producirá el estreno de GÉNERO DE DUDAS (“Drôle de Gene”), la obra de Jade-Rose Parker que llega al Teatro Infanta Isabel de Madrid después de haber triunfado en Paris.

Pastora Vega (Julia) y Pablo Carbonell (Francisco) protagonizan esta comedia que dirige Gabriel Olivares.

SOBRE LA OBRA

Julia es una mujer elegante y dinámica que brinda un apoyo incondicional a su esposo, Francisco, un político en plena campaña electoral. Llevan juntos 30 años y forman una pareja sólida.

Su vida gira, en gran parte, en torno a Francisco.

La estabilidad de la pareja se ve fuertemente sacudida cuando Julia recibe una carta con una noticia poco común.

Y como las desgracias nunca vienen solas, Lucía, su hija adoptiva, llega con noticias más preocupantes que tranquilizadoras sobre ella. Este tsunami de revelaciones hará que cada uno tome conciencia de sus creencias, de su lugar, y sacará a la luz sus verdaderos rostros.

Elenco:

PASTORA VEGA / PABLO CARBONELL / ARIANA BRUGUERA / ABRAHAM ARENAS

DIRECCIÓN: GABRIEL OLIVARES