Celebra el Día del Gin Tonic con un ritual de jazz, cena y sofisticación

viernes 17 de octubre de 2025 , 08:05h

Este Día del Gin Tonic, Martin Miller’s Gin invita a celebrarlo de una manera distinta: transformando el clásico combinado en un plan fácil de recrear en casa y que combina música, cena y el sabor inconfundible de la ginebra de las 3.000 millas. Dos propuestas únicas para brindar con estilo: un plan clásico, atemporal y elegante con su Gin Tonic original, y otro vibrante, fresco y atrevido para disfrutar de una versión actualizada.

Y es que, si hay una ginebra capaz de elevar cualquier brindis, esa es Martin Miller’s Gin. Su elaboración, a través de un proceso de destilación por separado de botánicos cítricos y terrosos, y su mezcla posterior con agua de Islandia —la más pura del mundo—, da como resultado una ginebra de personalidad única, suave y delicada, con notas frescas y cítricas que se equilibran a la perfección. Por eso, ya sea en un clásico Gin Tonic o en una propuesta más original, Martin Miller’s Gin es siempre una apuesta segura para transformar cualquier tarde en una experiencia para disfrutar.

Un ritual atemporal

El primer plan es una oda a la elegancia más atemporal. El Gin Tonic clásico, preparado con Martin Miller’s Gin Original y coronado con un twist de lima, se convierte en el centro de una velada que sabe a tradición y sofisticación. Una mesa donde se sirve un steak tartar en su punto perfecto y se cierra con una crème brûlée que cruje bajo la cuchara. Todo ello al ritmo de notas de jazz suaves y envolventes acompañan la conversación. Es el plan de quienes disfrutan de lo eterno, de lo equilibrado, de lo que nunca pasa de moda.

INGREDIENTES 50 ml de Martin Miller’s Gin Original 200 ml de tónica con toque de lima Twist de lima verde

PREPARACIÓN: En un vaso alto y frío, servir 50 ml de Martin Miller’s Gin Original sobre abundante hielo. Añadir 200 ml de tónica muy fría, vertiéndola con suavidad para conservar la burbuja elegante. Finalizar con un twist de lima verde, exprimido ligeramente sobre la copa para liberar sus aceites, y dejar reposar entre los hielos.

Un plan de frescura vibrante

El segundo plan mira hacia lo inesperado, hacia la frescura y la energía de una propuesta vibrante. El gin Tonic de pomelo, con Martin Miller’s Westbourne Gin como base y el toque cítrico de la tónica, marca la pauta de una noche que comienza con un ceviche de corvina, continúa con tacos de pescado al más puro estilo Baja California y termina con un sorbete de cítricos ligero y aromático. Una experiencia que se potencia con el jazz más vivo y atrevido y que invita a dejarse llevar, a disfrutar de lo espontáneo y a alargar el afterwork hasta convertirlo en noche.

INGREDIENTES 50 ml Martin Miller’s Westbourne Gin 200 ml de tónica de pomelo. Twist de Pomelo

PREPARACIÓN:

En un vaso alto y frío, servimos 50 ml de Martin Miller’s Westbourne Gin sobre mucho hielo para mantener el cóctel fresco. Vertemos 200 ml de tónica de pomelo muy fría, con cuidado y suavidad, para conservar la burbuja viva y elegante. Finalizamos con un twist de pomelo, exprimido ligeramente sobre la copa para liberar sus aceites, y lo dejamos reposar entre los hielos.