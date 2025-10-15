El virtuoso acordeonista VINCENT PEIRANI presenta su nuevo disco

miércoles 15 de octubre de 2025 , 09:08h

Living Being IV: Time Reflections

El virtuoso acordeonista francés Vincent Peirani regresa con un nuevo trabajo discográfico: “Living Being IV: Time Reflections”, un álbum que confirma su lugar como una de las figuras más innovadoras y versátiles del jazz europeo.

El álbum Living Being IV: Time Reflections de Vincent Peirani es el cuarto disco de la serie Living Being. Esta serie comenzó con Living Being en 2015, seguida de Living Being II – Night Walker en 2018, y Living Being III en 2021.

Por lo tanto, Living Being IV: Time Reflections es el cuarto álbum de la serie.

Un viaje musical que trasciende fronteras

Desde sus inicios en 2011 con Living Being, Peirani ha tejido un universo sonoro que combina jazz, música barroca, pop, rock y tradiciones de todo el mundo. En este nuevo capítulo, acompañado por Yoann, Tony, Julien y Émile, nos invita a un recorrido donde cada concierto es una experiencia única: un relato musical que oscila entre la intimidad y la celebración colectiva.

Obra arquitectónica y profundamente personal

Con piezas como Le Cabinet des énigmes, Better Days (nacida durante el confinamiento) y la suite central Time Reflections, Peirani demuestra su faceta de “arquitecto del sonido”: un creador minucioso que combina texturas, dinámicas y narrativas en estructuras musicales tan complejas como accesibles.

Homenajes y reinvenciones

El disco rinde tributo a Lionel Loueke en L.L. y reinterpreta con frescura temas emblemáticos de Queen, David Bowie, Portishead y The Beatles en la vibrante Bremain Suite. Además, sorprende con piezas que viajan del dub inspirado en el voguing (Physical Attraction) hasta melodías tradicionales de los Balcanes (Nach e Vlado), siempre bajo el sello personal de Peirani.

Una entidad viva y en movimiento

Living Being IV: Time Reflections es, en palabras de sus protagonistas, el retrato más fiel de Vincent Peirani hasta la fecha: cinco músicos que respiran y laten como un solo organismo, entregados a la excelencia y al riesgo creativo.