SKAGA Eyewear: monturas minimalistas inspiradas en la naturaleza sueca

La nueva colección de gafas otoño-invierno’25 de Skaga se inspira en la naturaleza sueca y en el diseño escandinavo minimalista. Con una atención especial a la forma y a la función en el diseño de cada montura, esta colección de monturas ópticas utiliza materiales de primera calidad y sostenibles para presentar una ejecución impecable. Entre sus elementos característicos destacan opciones personalizables para aportar un mayor confort, como las varillas de longitud ajustable y almohadillas nasales regulables. Diseñada con materiales mixtos de alta calidad y dando mucha importancia a la funcionalidad de cada pieza, esta colección de monturas ópticas emplea materiales prémium y sostenibles para lograr una ejecución ecológica y perfecta.

Skaga SK2183 TIDVATTEN

Este modelo óptico en forma de mariposa, construido en metal, es un homenaje a la naturaleza escandinava. El armazón metálico interno que recorre las varillas presenta un patrón de ondas de agua grabado a láser y el icónico logotipo «S». Se presenta en cuatro tonos inspirados en colores y paisajes naturales e incluye opciones transparentes y a rayas. Disponible en cuatro acabados mate: negro, caqui, violeta y rojo.

SK3046 BUXBOM

La montura óptica Buxbom es resistente, moderna y masculina. Construida en titanio, es ligera y ofrece una comodidad duradera con un aspecto estilizado y seguro. Se presenta en azul mate y está disponible en tres variantes mate adicionales: negro, gris antracita y verde.

SK2907 HAVSKANT

Esta femenina montura óptica cuadrada, elaborada en Acetate Renew reciclado y con un patrón geométrico cortado a láser en las varillas, combina detalles de ondas de agua con un diseño elegante que refleja el cuidado por el medioambiente. Disponible en color negro y en tres variantes a rayas adicionales: marrón transparente, caqui y morado.

SK2908 KEBNEKAISE

Esta montura redonda unisex presenta un sutil sombreado con motivo de montaña y está fabricada en Acetate Renew reciclado, combinando materiales ecológicos con un diseño sofisticado. Disponible en verde transparente, negro, marrón a rayas y azul a rayas, es una pieza versátil que marca estilo.

Estos modelos de graduado de Skaga Eyewear están disponibles en todo el mundo en tiendas especializadas seleccionadas y ópticas prémium.