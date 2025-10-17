Disruptiva convierte a la capital en la ciudad más innovadora en hostelería

viernes 17 de octubre de 2025 , 08:12h

Una jornada que desafía las reglas del sector y abre un nuevo enfoque más humano, creativo y disruptivo.

Madrid se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes polos gastronómicos internacionales. La hostelería es hoy motor cultural, económico y turístico de la ciudad, que brilla por su capacidad de atraer talento, generar tendencias y ser escaparate de proyectos que conectan con miles de personas a diario.

Pero detrás de ese brillo existe también un sector que necesita replantearse: modelos más sostenibles, negocios más humanos y fórmulas creativas que permitan evolucionar con fuerza hacia el futuro. Disruptiva, el anti-evento gastronómico que se celebrará el 17 de noviembre en Espacio Rastro Madrid, nace precisamente para abrir esa nueva conversación.

La elección de Madrid no es casualidad: es la ciudad que marca la agenda gastronómica, donde se cruzan proyectos de restauración de referencia mundial y nuevos conceptos que emergen con fuerza. Con Disruptiva, la capital se convierte además en el laboratorio de un cambio más profundo, que cuestiona lo establecido y busca un impacto real en la forma de hacer hostelería.

Disruptiva no es una feria ni un congreso. Es un movimiento que nace para cuestionar el statu quo y abrir conversaciones que pocas veces encuentran espacio en el sector. No se trata de mostrar tendencias pasajeras, sino de poner el foco en los pilares que marcarán el futuro de la hostelería:

El nuevo CEO de la hostelería. La convivencia entre generaciones tan opuestas como la Z y los baby boomers está obligando a transformar la manera de liderar en 2026. El reto no es dividir, sino identificar los puntos de encuentro que permitan a los CEOs del sector construir, desde la diversidad, el futuro de la hostelería en España.

Tecnología y data aplicada de forma real y útil. Menos grandes teorías y más herramientas concretas que los profesionales puedan incorporar desde el día siguiente. Inteligencia artificial, digitalización y datos al servicio de la eficiencia y la creatividad, sin perder el toque humano que hace única a la hostelería.

Creatividad como ventaja competitiva. En un mercado sobresaturado, la diferenciación ya no depende solo de lo que se ofrece, sino de cómo se imagina y se construye. La creatividad se convierte en el motor que impulsa nuevos conceptos, experiencias transformadoras y modelos de negocio capaces de sorprender y generar valor sostenido en el tiempo.

Bienestar real de los equipos. Un restaurante o un hotel no puede prosperar a largo plazo si las personas que lo sostienen están agotadas. Disruptiva propone cuestionar los modelos de liderazgo tradicionales, replantear la propuesta de valor hacia quienes trabajan en la empresa y descubrir cómo alinear la cultura interna con los valores auténticos de cada equipo. Porque solo cuando la rentabilidad se construye junto a la salud física, mental y emocional de las personas, un negocio puede considerarse verdaderamente sostenible.

Relatos de marca con propósito. En un escenario saturado de mensajes, las marcas que logran destacar son aquellas capaces de compartir historias genuinas. Disruptiva promueve una comunicación cimentada en la autenticidad, la coherencia y la capacidad de generar un vínculo emocional verdadero con el cliente.

Con Disruptiva, Madrid no solo brilla por su oferta gastronómica, sino que se reafirma como la ciudad que impulsa la hostelería hacia un nuevo enfoque: más humano, más innovador y más conectado con los desafíos de la sociedad actual.