Safety Check, la iniciativa de Vueling por la detección precoz del cáncer de mama

lunes 20 de octubre de 2025 , 09:57h

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, refuerza un año más su compromiso con la prevención y detección precoz del cáncer de mama de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con quien colabora desde hace más de nueve años.

Este año, la aerolínea presenta la campaña “Safety Check”, una iniciativa que adapta el lenguaje propio de la aviación al ámbito de la salud para recordar que, igual que ningún vuelo despega sin un control de seguridad previo, nadie debería olvidar realizar sus revisiones médicas periódicas. Con esta acción, Vueling busca sensibilizar sobre la importancia de fomentar hábitos saludables y recordar que la detección temprana puede salvar vidas.

“Safety Check”: el control de seguridad que marca la diferencia

Bajo el lema “Safety Check, el control de seguridad que marca la diferencia”, Vueling transforma distintos espacios de su ecosistema vinculados a la experiencia de vuelo —mostradores de facturación y pantallas del aeropuerto, salas de firmas de sus tripulaciones de vuelo, oficinas centrales y el interior de sus aviones— para recordar la importancia de los controles periódicos para la detección precoz de la enfermedad.

Durante todo el mes de octubre, los pasajeros podrán ver mensajes adaptados y materiales informativos, incluyendo reposacabezas teñidos de rosa con algunos consejos y cartolas de seguridad personalizadas que refuerzan el mensaje: el chequeo médico es el “check” más importante de todos.

“Safety Check es una invitación a detenerse, a cuidarse y a entender que la prevención también salva vidas. Este tipo de campañas nos permiten ir más allá del servicio de transporte: conectar con las personas en un plano humano. La salud es lo más valioso que tenemos, y si podemos usar nuestra voz y nuestro alcance para animar a una persona a hacerse su revisión, ya habrá merecido la pena”, explica Sandra Hors, directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling.

Por su parte, desde la Asociación Española contra el Cáncer, destacan que en 2024 fueron diagnosticadas de cáncer de mama 35.875 mujeres, una incidencia que aumenta cada año y cada vez en edades más jóvenes. Aumentar la supervivencia depende de la investigación y de la prevención. Realizar revisiones periódicas y participar en los programas de cribado permite una detección precoz de la enfermedad y salvar muchas vidas.

En el marco de esta campaña, los pilotos de Vueling lucen voluntariamente durante todo el mes de octubre galones rosas en sus uniformes. Un gesto simbólico que representa el compromiso de la compañía y de toda su plantilla con la sensibilización del cáncer de mama.

Vueling y la AECC, una trayectoria de compromiso

Desde 2016, Vueling y la Asociación Española Contra el Cáncer han impulsado conjuntamente numerosas iniciativas de concienciación y apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad. Esta alianza ha dado lugar a campañas como “Early Check”, lanzada en 2022, que este año evoluciona hacia “Safety Check”, manteniendo el foco en la detección precoz como herramienta clave para salvar vidas.

Además de las campañas anuales, Vueling ha apoyado proyectos como los campamentos de verano para niños y familias afectadas por el cáncer, iniciativas que ofrecen espacios de respiro y acompañamiento emocional. Esta relación a largo plazo refleja un compromiso que va más allá y que busca generar un impacto real y sostenido en la sociedad.