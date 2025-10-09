publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
Galones rosas en Vueling por la lucha contra el cáncer de mama
Ampliar

Galones rosas en Vueling por la lucha contra el cáncer de mama

jueves 09 de octubre de 2025, 09:07h

Durante todo el mes de octubre, los pilotos de Vueling, aerolínea perteneciente a IAG, sustituirán voluntariamente sus tradicionales galones dorados por galones de color rosa en sus uniformes. Este gesto busca concienciar tanto a pasajeros como a empleados sobre la importancia de realizar chequeos médicos periódicos y fomentar la adopción de hábitos saludables.

Esta iniciativa fue impulsada por primera vez en 2024 por la piloto Fátima Ginard, y se ha consolidado como un símbolo de apoyo de Vueling a todas las personas afectadas por el cáncer de mama. También reafirma la continuidad del compromiso de la aerolínea con la sensibilización frente a esta enfermedad.

La aerolínea mantiene, además, su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desde hace más de nueve años. El objetivo es la prevención y difusión de información esencial que puede salvar vidas, reafirmando así su voluntad de aportar valor a la sociedad.

Actualidad
Asociación Española Contra el Cáncer
cáncer de mama
chequeos médicos
Fátima Ginard
galones rosas
hábitos saludables
Vueling
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8