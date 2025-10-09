Galones rosas en Vueling por la lucha contra el cáncer de mama

jueves 09 de octubre de 2025 , 09:07h

Durante todo el mes de octubre, los pilotos de Vueling, aerolínea perteneciente a IAG, sustituirán voluntariamente sus tradicionales galones dorados por galones de color rosa en sus uniformes. Este gesto busca concienciar tanto a pasajeros como a empleados sobre la importancia de realizar chequeos médicos periódicos y fomentar la adopción de hábitos saludables.

Esta iniciativa fue impulsada por primera vez en 2024 por la piloto Fátima Ginard, y se ha consolidado como un símbolo de apoyo de Vueling a todas las personas afectadas por el cáncer de mama. También reafirma la continuidad del compromiso de la aerolínea con la sensibilización frente a esta enfermedad.

La aerolínea mantiene, además, su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desde hace más de nueve años. El objetivo es la prevención y difusión de información esencial que puede salvar vidas, reafirmando así su voluntad de aportar valor a la sociedad.