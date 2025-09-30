Vueling refuerza su conectividad invernal en España con 15 millones de asientos

martes 30 de septiembre de 2025 , 09:04h

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, programa 15,7 millones de asientos en toda su red para la temporada de invierno 2025, con especial énfasis en su base principal en Barcelona, el refuerzo de su red de aeropuertos estratégicos, el mercado nacional, los corredores internacionales y entre la Península y las Islas. La aerolínea ofertará más de 400.000 asientos adicionales en España con respecto al invierno anterior, alcanzando los 15 millones de asientos con origen o destino España.

Vueling se ha enfocado en reforzar los corredores clave en España, con especial foco en las conexiones entre la Península y las Islas Canarias, donde se han programado un 6 % de asientos adicionales en invierno, alcanzando más de 2 millones de plazas; y Baleares, con un 5 % de plazas más en invierno respecto al 2024 llegando a más de 765.000 asientos ofertados.

Para dar respuesta a la operativa, la compañía mantendrá los tres aviones adicionales incorporados a Barcelona durante el verano, así como el avión adicional en Málaga y Sevilla. Reforzará su presencia en Baleares con un avión en Palma de Mallorca y en Ibiza este invierno, que se mantendrán durante todo el año. Alicante y Santiago también dispondrán de un avión más durante la temporada de invierno.

El mayor programa de invierno de Vueling en Barcelona, con más de 10 millones de plazas ofertadas

En Barcelona, su base principal, Vueling ha programado más de 10 millones de asientos esta temporada, el mayor programa de invierno de la aerolínea en El Prat. La compañía ha reforzado las conexiones con las Islas Canarias, donde ha sumado cerca de un 6 % más de asientos durante invierno desde Barcelona. Además, el aeropuerto de El Prat dispondrá de más conectividad internacional durante la próxima temporada: un 10 % más de asientos hacia Francia, especialmente en la ruta Barcelona-París Orly, que alcanzará 50 frecuencias semanales este invierno, llegando a las 77 entre ambas ciudades (sumando también las conexiones con París-Charles de Gaulle). También se reforzarán otras rutas internacionales desde Barcelona a mercados clave como Bélgica (+5 %), Portugal (+3 %) o el Norte de África (+15%).

La compañía, dispone de alrededor de 100 durante el año desde Barcelona. Este invierno estrena las conexiones a Ljubljana (Eslovenia), Agadir (Marruecos) y Estrasburgo (Francia); alarga también todo el invierno las rutas a Esauira (Marruecos), Tirana (Albania) y Córdoba; y recupera la conexión a Valladolid.

Refuerzo de la conectividad Península-Islas

En el conjunto de las Islas Canarias, Vueling refuerza la conectividad con la Península, donde alcanza los 2 millones de asientos ofertados en invierno, un 6 % más que en 2024. Este incremento supone 115.000 asientos más que conectan este invierno las islas (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura) con 9 destinos de la península.

Por su parte, en Tenerife Norte la compañía programa la oferta de invierno más amplia de su historia, con cerca de 900.000 asientos, un 11% más que la temporada anterior.

En Baleares, Vueling programa más de 2 millones de asientos en invierno. Además, incorporará un avión basado en Palma durante la temporada de invierno y ofertará más de 1,4 millones de plazas, un 8 % más que en 2024. La compañía sigue potenciando la conectividad entre Palma y la Península durante todo el año, incrementando en un 12 % el número de plazas ofertadas en invierno, respecto al mismo periodo del 2024.

Vueling reforzará también su presencia en el Aeropuerto de Ibiza, manteniendo un avión basado durante toda la temporada de invierno, lo que permitirá mejorar la conectividad entre la isla y Barcelona, ofreciendo vuelos a primera y última hora del día. Así, la aerolínea da respuesta a la necesidad de los viajeros de ir y volver el mismo día, fundamental para los viajes de negocios, mejorando a la vez la conectividad con su hub en Barcelona.

Un 15 % más de asientos en Santiago durante este invierno

En Santiago, la compañía anunció recientemente que ofrecerá un total de 578.000 asientos en invierno de 2025, un 15 % más que en 2024, y la incorporación de un avión adicional durante el invierno (entre el 15 de diciembre y el 6 de enero), que operará definitivamente a partir de la temporada de verano de 2026. Este incremento de capacidad se traducirá en más frecuencias en las conexiones a Barcelona, Palma, Canarias, Sevilla, Málaga o Alicante. En total, la aerolínea ofertará 13 rutas desde este aeropuerto durante todo el invierno.

Además de las nuevas conexiones desde Barcelona, Vueling estrena también la ruta entre Alicante y Santander y extiende al invierno la conexión entre Sevilla y Esauira. La compañía recupera tres rutas más este invierno: Barcelona–Valladolid, Málaga–Zúrich y Santiago–Zúrich.

En Bilbao, la aerolínea dispondrá de 22 rutas en invierno y programa más de 1,3 millones de asientos: refuerza frecuencias en sus vuelos a Barcelona, Alicante, Londres-Heathrow, Las Palmas, París-Orly, Palma y Sevilla.

En Sevilla, Vueling ofertará 13 rutas en invierno y dispondrá de 1,2 millones de asientos, reforzando así las frecuencias en las rutas a Barcelona, Bilbao, Tenerife-Norte, Las Palmas, Palma, París-Orly o Londres-Gatwick. Por su parte, Málaga dispondrá de 14 conexiones en invierno y 1,2 millones de asientos, con frecuencias extra en las rutas a Barcelona, Palma, Santiago o París-Orly.

Asimismo, Vueling también anunció el refuerzo de su presencia en Alicante de cara a la temporada de invierno 2025, donde dispondrá de 12 rutas, incorporando un avión adicional. Así, la aerolínea supera por primera vez el millón de asientos ofertados desde y hacia Alicante en los meses de invierno, un incremento del 15 % respecto al mismo periodo del año anterior. Vueling refuerza en invierno las conexiones desde Alicante a Ámsterdam, Bruselas, Orán, Árgel, Cardiff, Londres-Gatwick, París-Orly y Barcelona.