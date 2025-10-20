Premio Inspirational para la campaña juvenil de Andalucía y Amazon Ads

lunes 20 de octubre de 2025 , 10:07h

La acción desarrollada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior el pasado año junto a Amazon Ads para promocionar el destino entre el público más joven, a través de una retransmisión desde el servicio de vídeo Twitch con cinco creadores de contenido, ha sido reconocida con un oro en los Premios Inspirational que entrega IAB Spain, foro de encuentro de la industria publicitaria española.

Los galardones, entregados en la noche de ayer en Madrid, han otorgado a la iniciativa 'Andalusian Crush Quest' el mayor reconocimiento en la categoría de Estrategia de Branded Contet, siendo además premiada en las categorías de Creatividad y Gaming, esports & entretenimiento.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que esta distinción del propio sector publicitario “supone un respaldo a nuestra estrategia para contactar con nuevos perfiles de viajeros potenciales”, a través de los servicios y contenidos “que más consumen los jóvenes, mostrando la marca del destino en las plataformas en las que se desarrolla su conversación”.

La actuación registró unos destacados resultados, ya que tuvo un alcance de cerca de 17 millones de usuarios únicos en menos de un mes, sumando más de 608.000 espectadores acumulados en Twitch, más de 843.000 reproducciones de vídeo y superando los 11 millones de minutos vistos.

Se contó para su realización con cinco streamers reconocidos, como son IlloJuan, Mangel, SpokSponha, Bokeron y Chiclanafriends, quienes tuvieron la oportunidad de navegar un mapa personalizado de Andalucía en un popular videojuego.

El escenario de Andalucía en el que compitieron los creadores de contenido recreaba algunos de los principales enclaves patrimoniales, urbanos, culturales y espacios naturales de la comunidad, con presencia de las ocho provincias y de diferentes segmentos turísticos.

La iniciativa se complementó con acciones de dinamización en los perfiles de la Junta en redes sociales, además de en los canales de los 'streamers' participantes, para ampliar su difusión entre los usuarios y atraer espectadores a las emisiones en directo.

La actual estrategia dirigida a este nicho de población parte de las conclusiones extraídas de seis 'focus group' con jóvenes que aportaron una amplia perspectiva motivacional y de comportamiento de este segmento.

Este análisis pone de manifiesto que los jóvenes están ya implicados en gran medida en la decisión del destino vacacional de la familia en la actualidad y serán el grueso de los viajeros en el futuro. El objetivo es captar su atención a través del marketing digital y la presencia activa en los canales más utilizados, como son las redes, los eventos musicales o los videojuegos.