Meliá y Les Roches se alían para formar a los líderes del futuro hotelero

lunes 20 de octubre de 2025 , 10:04h

Meliá Hotels International, el grupo hotelero líder en España con más de 400 establecimientos hoteleros abiertos o en desarrollo en más de 40 países, y reconocida como la compañía hotelera más sostenible de Europa, liderando también a nivel global en distintos rankings internacionales de sostenibilidad, refuerza su apuesta por la formación y la profesionalización mediante un acuerdo estratégico de colaboración con Les Roches. Reconocida como la segunda mejor institución educativa del mundo en gestión del hospitality (QS World University Rankings by Subject 2025), Les Roches diseñará un plan de estudios para adaptar su Grado de Ciencias en Dirección Hotelera Internacional y Empresas Turísticas y sus programas de posgrado y máster al ADN de Meliá, con el objetivo de detectar talento internacional y facilitar su inserción laboral en una de las cadenas más prestigiosas del sector.

Los estudiantes que se adhieran al Programa “Meliá Future Talent”, tras el proceso de admisión y selección, se formarán bajo la metodología de excelencia académica de Les Roches. Durante su formación, se separarán temporalmente del grupo general para cursar contenidos específicos de Meliá y una especialización en el semestre académico correspondiente. Durante el curso, todos los alumnos del programa (BSc, posgrado y máster) realizarán todas sus prácticas profesionales exclusivamente en establecimientos hoteleros de Meliá en todo el mundo. Al finalizar el programa, podrán adquirir un compromiso laboral con Meliá Hotels International por un período mínimo de tres años.

Según Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, este modelo confirma su compromiso conjunto por el talento y la empleabilidad: “Nuestra alianza estratégica con Meliá Hotels International supone un hito que abre un nuevo escenario de colaboración entre instituciones académicas y empresas dispuestas a apostar fuerte por anticiparse en la captación del mejor talento. Nos enorgullece ofrecer un modelo pionero que anticipa las necesidades del mercado, garantiza un flujo constante de profesionales altamente capacitados y abre nuevas vías de colaboración que consolidan el hospitality como una profesión de futuro. Contar con un referente mundial como Meliá Hotels International pone de manifiesto que las compañías son cada vez más conscientes del valor añadido que aporta la formación en su estrategia. Disponer de equipos preparados impulsa la innovación, la eficiencia y la productividad necesarias para liderar la transformación de nuestro sector.”

En palabras de Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá Hotels International: “Este acuerdo nos permitirá nutrirnos de una nueva generación de talento, formada en la excelencia y a medida de nuestras necesidades estratégicas, con una mentalidad global imprescindible en el sector hotelero actual. Gracias a la colaboración con Les Roches, reforzamos nuestra capacidad de atraer y fidelizar profesionales que marcarán el futuro de Meliá”.

En línea con su plan estratégico de crecimiento, Meliá Hotels International determinará junto a Les Roches los perfiles, nacionalidades y países prioritarios para el programa. La red de admisiones de Les Roches, presente en más de 100 países, facilitará la captación de talento a nivel global y su compromiso con la cadena hotelera desde antes de iniciar su formación en Les Roches. Una apuesta visionaria que permitirá a Meliá invertir en el talento formado con los estándares de calidad de Les Roches y fidelizarlo antes de graduarse con uno de los títulos más reconocidos en el mercado.

Valores compartidos y compromiso

Meliá Hotels International y Les Roches subrayan que esta alianza se fundamenta en valores compartidos de integridad, sostenibilidad, respeto y compromiso con la esencia de la hospitalidad. El acuerdo se apoya en los principios éticos de ambas instituciones y su compromiso con la diversidad, la inclusión y el liderazgo responsable dentro de la industria hotelera global.

La capacitación en el centro de la estrategia empresarial

El programa, desarrollado conjuntamente por Meliá Hotels International y Les Roches, contará con las acreditaciones oficiales del Consejo Suizo de Acreditación y de la Comisión de Instituciones de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NECHE), que ya respaldan el resto de los programas de Les Roches. Esta doble acreditación refleja su compromiso con la excelencia académica y la capacidad de cumplir con los estándares internacionales más exigentes en educación.

Les Roches cuenta con una larga trayectoria colaborando con referentes de la industria. Un ejemplo de ello es el Diploma de Estudios Avanzados en Gestión de la Aviación Privada, desarrollado junto a Jetex, que amplía las oportunidades de formación en segmentos estratégicos del hospitality de lujo. Además, la institución ha llevado acuerdos con países como Arabia Saudí para transformar el tejido profesional e impulsar la creación de talento local. Su alianza con Meliá, no obstante, supone un cambio pionero que responde a la preocupación de las empresas por contar con el mejor talento disponible.

Este acuerdo establece las bases de un modelo replicable en otros mercados y aspira a consolidarse como un referente internacional de formación en el sector del hospitality, alineando la excelencia académica con las necesidades reales de la industria global.