publicidad
www.inoutviajes.com
MODA
Sumissura sastrería femenina que abraza la modernidad y la autenticidad
Ampliar

Sumissura sastrería femenina que abraza la modernidad y la autenticidad

La nueva temporada llega cargada de carácter, estilo y una elegancia que se construye sobre la esencia del detalle. Con la colección Otoño/Invierno 25/26, Sumissura reafirma su apuesta por la moda a medida y el diseño consciente, ofreciendo prendas que fusionan la tradición de la sastrería con la innovación textil y la versatilidad contemporánea.

Cada diseño refleja la personalidad de una mujer moderna, segura y auténtica. En esta propuesta, Sumissura explora nuevos tejidos y siluetas que se adaptan al cuerpo con precisión, buscando el equilibrio perfecto entre la estructura y la feminidad. El resultado son piezas pensadas para acompañar todas las facetas de la vida: trabajo, ocio, ciudad o escapadas de invierno.

La paleta cromática evoluciona hacia una sofisticada mezcla de clásicos grises y negros, burdeos intensos y novedosos tonos verdes y marrones, evocando la serenidad de la naturaleza invernal. En los tejidos, el protagonismo lo asumen las lanas de alto gramaje, el cachemir premium y los materiales técnicos que garantizan confort, protección y elegancia incluso en los días más fríos.

Las blazers cruzadas, los abrigos largos de solapa ancha, las trencas con capucha y los trajes de corte fluido se convierten en piezas esenciales del armario. Las líneas minimalistas se combinan con texturas ricas y detalles artesanales, reinterpretando el concepto del “lujo discreto” que define el ADN de Sumissura.

La innovación también se percibe en los tejidos inteligentes: la tecnología Nanotex asegura durabilidad y resistencia, mientras la lana 100 % merino ofrece aislamiento superior y una suavidad excepcional. Con esta combinación de técnica y tradición, la marca vuelve a demostrar que la moda a medida puede ser contemporánea, sostenible y profundamente femenina.

Una visión responsable de la moda

Más allá de las tendencias, Sumissura defiende una forma de vestir consciente. Cada prenda se confecciona bajo pedido, reduciendo el desperdicio textil y fomentando un consumo más ético. El concepto “menos es más” se traduce en piezas que duran en el tiempo, se adaptan al estilo personal de cada mujer y realzan su individualidad.

Inspirada en el lujo de lo bien hecho, la colección Esencia Contemporánea es una oda al diseño intemporal y a la autenticidad. Porque la elegancia no tiene que ver con la ostentación, sino con la confianza que transmite una prenda perfectamente confeccionada.

Consciencia
Elegancia
Innovación
Moda
Sastrería
Sumissura
Tejidos
Tendencias
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8