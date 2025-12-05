Madrid acoge el 11 de diciembre la proyección del documental October H8te

viernes 05 de diciembre de 2025 , 09:00h

El jueves 11 de diciembre a las 19:00 horas, en la Fundación Civismo y gracias a la gentileza de la Fundación Hispano Judía, se proyectará October H8te, el documental de Wendy Sachs que examina la alineación de algunos movimientos estudiantiles de justicia social en Estados Unidos con Hamás y el antisemitismo que esto generó en los campus.

Wendy Sachs comenzó a investigar tras visitar a su hija en la Universidad de Wisconsin-Madison durante el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel, que desató asesinatos, secuestros y destrucción. A partir del 8 de octubre, surgió un aumento del antisemitismo en las universidades estadounidenses, fenómeno que el filme sigue a través de protestas propalestinas, audiencias en el Congreso y testimonios de estudiantes judíos que enfrentan hostilidad en sus campus.

El documental analiza la estrategia de Hamás y de Students for Justice in Palestine (SJP), grupo que representa a la organización en los campus, y muestra entrevistas con líderes estudiantiles, políticos y figuras públicas, entre ellas Debra Messing, Sheryl Sandberg y la senadora Kirsten Gillibrand. Sachs busca que la película llegue a un público amplio, más allá de la comunidad judía, para comprender la intencionalidad de estos movimientos y el impacto del antisemitismo y antisionismo recientes.