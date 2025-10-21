El artista taiwanés Liu Cheng-Hsiang inaugura su exposición tras residencia en Genalguacil

martes 21 de octubre de 2025 , 09:16h

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España en colaboración con Genalguacil Pueblo Museo, se complacen en anunciar la inauguración de la exposición “The Bones of the Earth, The Breath of Light”, una propuesta del artista taiwanés Liu Cheng-Hsiang el próximo sábado 25 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil (Málaga).

Esta muestra es el resultado de una residencia artística de investigación realizada por Liu Cheng-Hsiang durante dos meses en Genalguacil, como parte de un programa de intercambio internacional impulsado por el Ministerio de Cultura de Taiwán. Durante su estancia, el artista convivió con los vecinos del pueblo, exploró sus paisajes, contexto natural y ritmos cotidianos que le llevaron a desarrollar una propuesta profundamente conectada con el entorno.

La exposición recoge la experiencia vivida del artista en el lugar y la traduce en una serie de obras que invitan a experimentar la respiración del paisaje, la memoria de las piedras y el aliento de la luz que el público podrá apreciar a partir del 25 de octubre. Parte del mismo proyecto podrá verse en la feria ARCO 2026, donde Genalguacil tendrá presencia institucional con su propio stand.

A través de diez obras, la exposición presenta diversos formatos que van desde la fotografía, instalaciones y videoarte. El artista Liu construye un sistema ecológico de sintaxis generativa que se activa con la presencia del espectador. Inspirada en los minerales, los árboles carbonizados y las capas de tiempo que habitan Genalguacil, esta exposición es una meditación sobre la persistencia, el silencio y la continuidad.

Sobre el artista Liu Cheng-Hsiang

Liu Cheng-Hsiang (Taichung, 1986), es un artista visual taiwanés que trabaja con el vídeo, la creación de imágenes algorítmicas, las instalaciones espaciales y las estrategias curatoriales, centrándose en la reconstrucción de la percepción y el lugar en la era digital. Su formación en arquitectura constituye la base conceptual de sus exploraciones sobre la conciencia espacial, la memoria paisajística y la interacción entre el ser humano y la máquina.

En 2016, Liu fundó Shawn Liu Studio, una plataforma para el diseño cultural, los medios digitales y la creación interdisciplinar. El estudio participa en diversos proyectos culturales. Estas experiencias colaborativas profundizan su reflexión crítica sobre la relación entre el arte y sus contextos sociales. Su investigación artística se sitúa en la intersección entre tecnología, la geografía y la percepción. Integrando la óptica algorítmica con la fotografía, el vídeo y el sonido, Liu crea narrativas temporales que contemplan las tensiones entre lo natural y lo artificial, entre la emoción y la tecnología.

Sobre Genalguacil Pueblo Museo

Genalguacil, situado en el corazón del Valle del Genal (Málaga), es conocido como el “Pueblo Museo” por su innovadora fusión entre arte contemporáneo y vida rural. Desde 1994, acoge los Encuentros de Arte, donde artistas conviven con los vecinos y crean obras que se integran en el espacio público, convirtiendo el pueblo en una galería al aire libre. Además, cuenta con el MAC Museo de Arte Contemporáneo, el programa Arte Vivo y el LAB Laboratorio de innovación rural, que mantienen viva su actividad cultural durante todo el año. Rodeado de naturaleza y con arquitectura tradicional andaluza, Genalguacil es un ejemplo inspirador de cómo el arte puede revitalizar comunidades y fomentar el desarrollo sostenible.

Programa

Inauguración: sábado 25 de octubre

Hora: 19:30 horas

Lugar: MAC Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil

Entrada libre hasta completar aforo.

La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de octubre de 2026.