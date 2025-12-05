El Museo Picasso Málaga abrirá todos los días del puente de diciembre

viernes 05 de diciembre de 2025 , 08:00h

Durante este primer fin de semana de diciembre, el museo abrirá todos los días con su tarifa habitual desde las 10 h y hasta 18 h (acceso hasta las 17.30 h.), para que todos aquellos que estén en la ciudad durante estos días festivos y no festivos puedan visitar la pinacoteca. Además, el domingo 7 de diciembre, como todos los domingos, la entrada será gratuita durante las dos últimas horas de apertura, en esta ocasión, a partir de las 16 h.



Las personas que acudan al MPM podrán visitar las salas del Palacio de Buenavista que albergan Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra. Gracias a una estrecha colaboración entre el Museo y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), las obras expuestas en las galerías muestran cerca de ciento cincuenta obras que desvelan la personalidad de Pablo Picasso (1881-1973) y su extraordinaria capacidad para crear las estructuras innovadoras que lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes de los tiempos modernos.



Desde hace un par de semanas, el Museo acoge Picasso Memoria y Deseo, una exposición que, a partir del óleo Estudio con cabeza de yeso que Pablo Picasso realizó en 1925, explora la compleja relación entre las imágenes y las derivas del sujeto moderno a través de la obra de Picasso y sus contemporáneos. El recorrido expositivo reúne más de cien obras de figuras clave del arte del siglo XX como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte, además de recoger la interpretación que Salvador Dalí y Federico García Lorca hicieron de la citada obra de Picasso. La muestra, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga Eugenio Carmona y patrocinada por la Fundación Unicaja, despliega un revelador diálogo entre la memoria y el deseo, el tiempo histórico y la modernidad, y sobre el modo en que la subjetividad transforma los símbolos de la cultura.



Además, son los últimos días para visitar la exposición Farah Atassi. Genius Loci, con una veintena de obras realizadas entre 2015 y 2025 por la artista belga Farah Atassi, una de las figuras más prometedoras del arte contemporáneo europeo. Con una obra profundamente influenciada por las formas geométricas y el juego con el espacio, Atassi dialoga con grandes maestros del arte moderno, como Pablo Picasso, yendo más allá de la reinterpretación de la tradición cubista y llegando a explorar las posibilidades expresivas del espacio en la pintura. Estos días festivos son una buena ocasión para despedirla, ya que se clausura el próximo domingo 14 de diciembre.



Además de las salas de exposición, los visitantes también podrán disfrutar de la belleza del Palacio de Buenavista, sede del MPM, un magnífico ejemplo de la arquitectura andaluza del siglo XVI en el que se mezclan elementos renacentistas y mudéjares. Bajo tierra les aguarda el yacimiento arqueológico, que alberga restos fenicios y romanos, así como estancias del antiguo palacio renacentista que muestran al visitante fragmentos de la historia de Málaga. Quien quiera acercarse al Picasso grabador puede hacerlo en el espacio Picasso y el grabado, ideado para adentrarse en la obra gráfica del malagueño. Otro punto de interés es Picasso. Línea de vida, cronología visual que conjuga la vida del artista y su obra expuesta en el MPM, que se puede encontrar en el patio interior, con los momentos clave de la vida del artista, desde su nacimiento hasta su muerte.