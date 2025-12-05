Los Reyes presidirán la reunión del Patronato del Cervantes en el Palacio Real de Aranjuez

viernes 05 de diciembre de 2025 , 08:15h

Los Reyes presidirán el próximo martes, 9 de diciembre, la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes ‒máximo órgano rector de la institución‒, que tendrá lugar en el Palacio Real de Aranjuez.

Los patronos conocerán los principales datos del curso 2024-2025, así como los objetivos y previsiones del nuevo año académico.



Además de don Felipe (presidente de honor) y doña Letizia, participarán en la sesión del Patronato el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (presidente ejecutivo) y los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Cultura, Ernest Urtasun.

Se prevé la asistencia al Palacio de Aranjuez, entre otros patronos, del escritor y Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez; el escritor nicaragüense y premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez; las escritoras Elvira Lindo y Rosa Montero; el escritor Luis Landero; la cantaora Carmen Linares; el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite; la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón; el director del Centro Cultural Inca Garcilaso (Perú), Hernando Torres-Fernández; el presidente de la Real Academia de Ingeniería, Jaime Domínguez; el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal; y el presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), Javier Muñoz-Basols.

Premio Ñ a María Delgado

Antes del Patronato, los Reyes entregarán el Premio Ñ 2025 del Instituto Cervantes a la crítica literaria británica y catedrática de Teatro y Artes Cinematográficas de la Universidad de Londres, María Delgado, en reconocimiento a su labor en la divulgación e impulso internacional de la lengua española.