Estados Unidos, propuestas de viajes de lujo para vivir experiencias extraordinarias

En celebración de America 250, Brand USA está destacando 250 cosas que hacer en todo Estados Unidos que abarcan viajes de lujo, aventuras al aire libre, deportes, experiencias familiares y el gran road trip americano.

Desde catas en bodegas y cócteles en azoteas con vistas hasta villas privadas y experiencias VIP irrepetibles, Estados Unidos reúne un universo de propuestas de lujo que inspiran a viajar sin límites, invitando a descubrir un país donde el placer forma parte del viaje y cada escapada puede convertirse en una experiencia única.

“De costa a costa, Estados Unidos ofrece una variedad de opciones de viaje hechas a medida que no se encuentran en ningún otro lugar”, afirma Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA. “A medida que los viajeros buscan experiencias cada vez más exclusivas, EE. UU. se posiciona como el destino imprescindible para disfrutar de lo mejor en viajes de lujo, bienestar y aventura”.

Viajes personalizados que van más allá

Para quienes buscan salirse de lo convencional, los viajes diseñados a medida permiten trazar itinerarios exclusivos con expertos que crean propuestas personalizadas, desde villas privadas hasta experiencias únicas que solo pueden vivirse en EE. UU.

Entre los alojamientos más inspiradores destacan las villas de Nocturne Villas, con propiedades seleccionadas en destinos tan exclusivos como Telluride, Emerald Coast y Santa Bárbara, todas con servicio de conserjería.

En el corazón del paisaje salvaje de Montana, One&Only Moonlight Basin combina diseño contemporáneo y privacidad absoluta, con cabañas independientes y casas privadas equipadas con cocinas gourmet y jacuzzi exterior.

Privacidad absoluta y naturaleza en estado puro

Para una desconexión total, Shortgrass Resort ofrece un enclave exclusivo solo para adultos en las llanuras de Dakota del Sur. Otra alternativa es Será at Sandy Ridge, un micro resort en West Virginia con villas equipadas y piscina privada climatizada en plena naturaleza.

Acceso VIP a lo inalcanzable

Estados Unidos también es un destino para vivir momentos inolvidables con acceso privilegiado a algunos de los eventos más codiciados del mundo. Agencias especializadas como Embark Beyond ofrecen experiencias VIP en celebraciones icónicas como la Met Gala, la Semana de la Moda de Nueva York, Art Basel Miami o la Super Bowl.

En Nashville, la Four Seasons Songwriter Experience permite compartir sesión privada con un compositor de éxito y llevarse una grabación única. Más que un encuentro musical, es una inmersión en el corazón creativo de Music City: los participantes escuchan historias inéditas detrás de grandes hits, colaboran en el proceso de composición y disfrutan de un ambiente íntimo donde la música cobra vida de forma exclusiva.

Lujo urbano: ciudades para disfrutar sin límites

Destinos como Los Ángeles elevan la experiencia urbana con la terminal privada PS LAX, que permite embarcar en vuelos comerciales evitando los controles tradicionales y disfrutando de suites privadas y gastronomía gourmet.

En Miami Beach, el ritual de bienestar del Lapis Spa en el legendario Fontainebleau Miami Beach es uno de los tratamientos más exclusivos de Estados Unidos, mientras que el recién renovado Hotel del Coronado en San Diego combina historia, arquitectura icónica y lujo contemporáneo frente al mar.