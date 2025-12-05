MAD.DC: un viaje ilustrado entre Madrid y Washington

viernes 05 de diciembre de 2025 , 08:30h

¿Qué sucede cuando seis ilustradores españoles recorren Madrid y Washington con un cuaderno en la mano, dispuestos a captar el pulso urbano de dos capitales que laten a ritmos distintos?

La respuesta es MAD.DC, una publicación inédita que reúne más de ochenta ilustraciones creadas a partir de un doble viaje artístico entre España y Estados Unidos.

El proyecto, impulsado por la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington y el Museo ABC de Dibujo e Ilustración, propone un diálogo visual entre ambas ciudades a través de la sensibilidad de seis artistas españoles. Sus obras conforman un retrato múltiple y contemporáneo de dos metrópolis que, pese a la distancia, comparten inquietudes culturales, energía creativa y una vibrante vida urbana.

Seis miradas, un solo trazo

Los ilustradores seleccionados por Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC y comisaria del proyecto, son:

Cinta Arribas, Javier Chavarría, Joaquín Dorao, Ana Rojo, Antonia Santolaya y Curro Suárez.

Todos ellos poseen estilos muy personales —desde la línea más narrativa hasta la experimentación cromática o la observación casi documental— y han sido elegidos tanto por su solvencia artística como por su capacidad para ofrecer visiones diversas de la ciudad.

A lo largo de sus viajes a Madrid y Washington, los seis creadores registraron calles, museos, arquitecturas icónicas, personajes cotidianos y también percepciones subjetivas, emociones y paisajes interiores. El resultado es una colección de obras en las que conviven la crónica visual, el humor, la poesía gráfica y la reflexión urbana.

Una publicación bilingüe que celebra el dibujo

El libro MAD.DC cuenta con 128 páginas en color y reúne más de 80 ilustraciones realizadas durante el proyecto. Editado en formato bilingüe (español–inglés), busca convertirse en un puente artístico entre ambas capitales y, al mismo tiempo, ofrecer visibilidad internacional a los seis ilustradores participantes.

La publicación destaca por su variedad de técnicas y lenguajes: acuarela, tinta, lápiz, collage, narración gráfica y enfoques híbridos que reflejan la riqueza actual del dibujo español.

Dos exposiciones en 2026

El proyecto culminará en dos exposiciones paralelas en 2026, una en Madrid y otra en Washington, donde se mostrarán los originales creados especialmente para MAD.DC. Ambas muestras permitirán al público disfrutar de la obra en gran formato y descubrir el proceso creativo detrás de este intercambio artístico.

Un puente cultural entre España y Estados Unidos

MAD.DC reafirma el compromiso de la Embajada de España y del Museo ABC con la promoción del arte contemporáneo y el apoyo a la ilustración como disciplina artística de pleno derecho. A través de este proyecto, Madrid y Washington se convierten en escenarios compartidos y en motores de inspiración para una nueva generación de creadores.