NIX, el nuevo proyecto cinematográfico impulsado por Grandvalira Resorts

Grandvalira Resorts Andorra ha dado a conocer el proyecto cinematográfico NIX, tras la publicación de su primer teaser. El film, dirigido y producido por el estudio andorrano Citric, retrata la esencia más auténtica de los Pirineos y el vínculo entre las personas de Andorra y la montaña. Se estrenará el 4 de noviembre en los Cines Illa Carlemany y formará parte de la programación del Festival de Cine de Muntanya de Torelló. También aspira a formar parte del programa del Banff Mountain Film Festival de Canadá.

Con una mirada sensible y poética, NIX —que significa “nieve” en latín— muestra los ciclos de la nieve y la relación que las personas mantienen con la montaña. Una película que sus impulsores han definido como “un documento sobre la esencia de Andorra que recoge el ciclo de la nieve y cómo este elemento define la vida, los valores y el carácter del país de los Pirineos”, tal y como refleja el eslogan que acompaña el título: “Som gent de neu” (“Somos gente de nieve”).

Seis historias de pasión por la montaña

NIX es un relato visual dividido en seis historias que muestran diferentes maneras de vivir el invierno en los Pirineos de Andorra. A través de las vivencias de ganaderos, deportistas y amantes de la montaña, la pieza recoge cómo la ‘gent de neu’ (gente de nieve), que habita en los valles del país, vive la montaña con pasión y cariño, gracias al legado de las generaciones que les preceden.

El proyecto nació como una “necesidad de poner en valor la nieve como rasgo identitario de nuestro país, con la voluntad de conectar con todos aquellos que aman la montaña, la nieve y los Pirineos”, explica David Ledesma, portavoz de Grandvalira Resorts. “Es un homenaje a la tradición de montaña del Pirineo, un reconocimiento a la gente de nieve y la explicación visual de por qué en nuestro país contamos la vida en inviernos”, añade.

Dirigida por Citric, productora audiovisual andorrana especializada en producciones de montaña y campañas publicitarias, NIX es el resultado de dos inviernos captando imágenes de gran belleza natural, acompañados de personas que viven la montaña con pasión y dedicación, haciendo lo que más aman: vivir el invierno intensamente. “Ha sido un reto culminar este proyecto, adaptándonos a las condiciones meteorológicas del invierno y esforzándonos por obtener el mejor resultado posible”, señala Èric Rossell, uno de los tres directores y productores del film, junto con Oscar Julià y Jessone Morillon.

Con una duración de 22 minutos, la película recorre historias como la trashumancia invernal de una familia de Ordino, el ascenso al pico del Comapedrosa y al pico de Pessons, la escalada en hielo en la Coma del Forat, o la travesía de una highline entre dos picos. Con una mezcla de imágenes espectaculares e historias conmovedoras, la cinta busca transmitir el vínculo entre el territorio y las personas que lo habitan.

Proyecciones gratuitas en los Cines Illa Carlemany

Además del estreno oficial en Andorra el 4 de noviembre, el film se proyectará en los Cines Illa Carlemany los días 5, 6 y 7 de noviembre en sesiones gratuitas a las ocho de la tarde. Solo será necesario reservar la entrada a través de la web de los cines o de forma presencial. Posteriormente, NIX formará parte de la programación del Festival de Cine de Montaña de Torelló y está previsto que llegue a otras plataformas. También aspira a otros certámenes cinematográficos, como el Banff Mountain Film Festival de Canadá, entre otros.