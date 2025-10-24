La violinista María Dueñas Artista Joven del Año en los Premios Gramophone 2025

viernes 24 de octubre de 2025 , 08:12h

La artista granadina también fue galardonada con el Premio Instrumental por su álbum Paganini: 24 Caprices

La ceremonia de gala de los Premios Gramophone 2025, conocidos como los Oscar de la música clásica, tuvo lugar el pasado 15 de octubre en el De Vere Connaught Rooms de Londres.

En esta ocasión, la violinista María Dueñas ha sido galardonada con el Premio Instrumental por su segundo álbum en DG, Paganini: 24 Caprices; y ha sido nombrada Artista Joven del Año. Gramophone resumió las lecturas de Paganini por parte de Dueñas como "deslumbrantes", y continuó elogiando su "técnica luminosa, radiante, de tonos dorados y fluidamente volátil", además de elogiar las "alegrías" del disco que acompaña al álbum (obras de Berlioz, Cervelló, Kreisler, Gabriela Ortiz, Saint-Saëns, Sarasate y Wieniawski).

María Dueñas protagonizará una gira por Europa junto a Antonio Pappano y la Chamber Orchestra of Europe que comenzará el 11 de noviembre en el Palau de la Música de Valencia y contará con paradas en Madrid -donde inaugurará el ciclo de Conciertos IMPACTA el 13 de noviembre -, Zaragoza (14 de noviembre) y Sevilla (16 de noviembre), para después continuar por Italia, Alemania y Austria.

Sobre María Dueñas

La violinista española María Dueñas se ha consolidado como un talento excepcional en el mundo de la música clásica, cautivando al público con su extraordinaria gama de colores tonales, impecable destreza técnica e interpretaciones que combinan una madurez artística sorprendente con una expresividad audaz. El New York Times elogió su capacidad para "dar nueva vida a obras muy conocidas" y la describió como una "violinista de 22 años que tiene algo que decir, y el talento para decirlo de forma brillante".