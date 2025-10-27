Six Senses Shaharut: lujo y serenidad en el corazón del desierto del Negev

lunes 27 de octubre de 2025 , 09:46h

Israel vuelve a brillar en el mapa del turismo internacional. El exclusivo hotel Six Senses Shaharut, enclavado en el corazón del desierto del Negev, ha sido reconocido entre los diez mejores resorts de Oriente Medio en los prestigiosos Readers’ Choice Awards 2025 de la revista Condé Nast Traveler.

Considerado uno de los galardones más influyentes del sector, este ranking se elabora a partir de las opiniones de más de 757.000 lectores de todo el mundo, que cada año destacan los destinos, experiencias y marcas capaces de dejar una huella imborrable en sus viajes.

La distinción no solo celebra la excelencia del resort, sino que también consolida al Negev como un nuevo referente del turismo de lujo sostenible.

Inaugurado en 2021 bajo la prestigiosa cadena internacional Six Senses, el hotel se inspira en la serenidad y la belleza del paisaje desértico, combinando arquitectura sostenible, bienestar holístico y hospitalidad de primer nivel.

Desde antes de su apertura, el Six Senses Shaharut ya despertaba la atención de los medios internacionales, que lo señalaban como uno de los proyectos hoteleros más prometedores del mundo. Hoy, ese reconocimiento se materializa en este nuevo galardón.

“Es un honor y un reconocimiento al trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo”, expresó Brian Gardiner, Gerente General del Six Senses Shaharut. “Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia única que combine el espíritu del desierto, la tranquilidad y el carácter local con la excelencia profesional. Ver a Shaharut alcanzar reconocimiento mundial es motivo de verdadero orgullo”.

El resort se extiende sobre 19 hectáreas y cuenta con 60 exclusivas suites y villas, cuidadosamente integradas en el entorno natural. Sus instalaciones incluyen un spa de inspiración oriental, hamán tradicional, saunas de última generación, piscinas panorámicas y amplios espacios para yoga y meditación con vistas infinitas al desierto.

A ello se suman restaurantes de autor, talleres de bienestar, retiros de meditación y una variada oferta de actividades al aire libre, desde rutas en camello hasta experiencias culturales que conectan al visitante con la esencia ancestral del Negev.