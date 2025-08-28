Escapadas de naturaleza inclusivas con Singular Travellers

El proyecto Singular Travellers, impulsado por Rusticae junto a Turismo Vivencial, Impulsa Igualdad, Liberty Sur y Boldest, y financiado por el Programa Experiencias Turismo España (ETE) del Ministerio de Industria y Turismo, con el objetivo de revitalizar el medio rural y fomentar un turismo más humano, accesible y comprometido-, continúa ampliando su catálogo de propuestas únicas en destinos con alma. Tras presentar experiencias culturales en ciudades históricas, la iniciativa se adentra ahora en la naturaleza con escapadas pensadas para todos los públicos, que combinan accesibilidad, sostenibilidad y vivencias inolvidables.

En esta ocasión, los protagonistas son dos hoteles singulares Rusticae en Galicia, que han diseñado experiencias inmersivas para descubrir montañas, valles y bosques desde una perspectiva diferente. Pasear con burros y mulas por antiguos caminos, avistar la cabra montesa en libertad o cabalgar a través de fincas y senderos gallegos son solo algunas de las propuestas que reafirman el espíritu de Singular Travellers: un turismo inclusivo, vivencial y transformador.

Burrandainas: caminar en compañía animal desde Acouga Hotel Boutique

En el corazón de Celanova (Ourense), el Acouga Hotel Boutique Rusticae guarda la memoria de un edificio histórico que hoy es un encantador hotel de 12 habitaciones. Desde aquí parte la experiencia Burrandainas, un paseo único en el que burros y mulas se convierten en compañeros de ruta y porteadores de todo lo necesario.

El recorrido atraviesa la Serra da Moura y los paisajes de Terras de Celanova: bosques frondosos, aldeas tradicionales, dólmenes y menhires, junto a la presencia de lobos, corzos y una avifauna sorprendente. Una forma de conectar con la naturaleza gallega a ritmo pausado y con el valor añadido de la compañía animal.

Naturaleza viva en Galicia: tras la huella de la cabra montesa

Desde el mismo alojamiento, Acouga Hotel Boutique Rusticae propone otra experiencia en clave natural: Naturaleza viva en Galicia, que invita a explorar la Sierra del Xurés acompañados por guías especializados.

El itinerario permite avistar la cabra montesa en su hábitat y descubrir un entorno de aguas cristalinas, flora única y fauna emblemática: desde el lobo ibérico y la marta hasta el águila real, el buitre leonado o la salamandra lusitánica. Una experiencia de naturaleza pura y accesible que combina emoción, respeto y aprendizaje.

Una finca a caballo: lujo rural en Hotel La Rectoral

En Paraños, Covelo (Pontevedra), el Hotel La Rectoral & Villa Maceira Rusticae es un refugio de lujo entre montañas y naturaleza. Con una finca de 5.000 m², habitaciones y apartamentos exclusivos, restaurante gourmet y piscina con vistas, este hotel Rusticae invita a desconectar y disfrutar de Galicia desde otra perspectiva.

La experiencia Una finca a caballo propone una ruta ecuestre guiada por especialistas, una manera de adentrarse en bosques y senderos con calma y libertad. El plan se completa con alojamiento en apartamento y un Desayuno Especial La Rectoral, perfecto para saborear la esencia local.

Estas propuestas son solo una muestra del camino que Singular Travellers está construyendo junto a viajeros, alojamientos y territorios. Un proyecto que no se limita a ofrecer escapadas inclusivas, sino que también busca escuchar a quienes viajan para dar forma a experiencias que respondan de verdad a sus necesidades.

En este sentido, dentro de la iniciativa TurINVI: Turismo Inclusivo y Vivencial en la España de Interior, subvencionada por el Programa Experiencias Turismo España del Ministerio de Industria y Turismo, se ha abierto un proceso de participación para recoger impresiones y comentarios de los viajeros. La finalidad es sencilla: diseñar entre todos un turismo más accesible, inclusivo y vivencial en la España rural, que beneficie especialmente a personas mayores y con discapacidad y ayude a dar forma a una oferta turística realmente adaptada y enriquecedora para todas las personas.