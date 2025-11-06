Bad Hindelang y Schiltach, entre los Best Tourism Villages 2025 de UN Tourism

jueves 06 de noviembre de 2025 , 10:30h

Las localidades alemanas de Bad Hindelang en Algovia y Schiltach en el valle del Kinzig han sido distinguidas como «Best Tourism Villages» por la organización mundial del turismo UN Tourism en la ciudad china de Huzhou. De este modo se suman oficialmente a la lista de ejemplos líderes a nivel mundial en turismo sostenible y orientado al futuro en el entorno rural.

Meisenheim, municipio situado en el valle del Glan, también ha recibido un reconocimiento especial y se ha incorporado al Upgrade Program de UN Tourism que interconecta localidades turísticas de éxito de todo el mundo y les brinda su apoyo con ofertas de asesoramiento.

Alemania ha participado por vez primera en 2025 en esta competición internacional por iniciativa del Ministerio Federal de Economía y Energía. El Centro de Competencia Turística del Estado ha acompañado el proceso de candidatura y ha nominado como participantes a estas tres localidades.

Con esta distinción UN Tourism reconoce el esfuerzo de municipios de hasta 15 000 habitantes que combinan turismo sostenible con identidad local, desarrollo económico y protección de la naturaleza y la cultura. El objetivo del programa consiste en dotar de visibilidad a proyectos ejemplares y fomentar la transferencia de conocimiento a escala mundial entre localidades turísticas de éxito.

Las distinciones conseguidas por Bad Hindelang, Schiltach y Meisenheim suponen un referente importante a la hora de seguir impulsando el desarrollo sostenible del turismo en el ámbito rural en Alemania. Muestran cómo es posible armonizar el fomento de la economía local, la conservación de las tradiciones culturales y la protección del medio ambiente. Por tanto, estos tres municipios sientan precedentes dentro del panorama internacional por lo que respecta a un turismo responsable y preparado para el futuro.