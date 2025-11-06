Atmosphere Core amplía su presencia en la India con nuevos proyectos

jueves 06 de noviembre de 2025 , 10:15h

Como parte de su estrategia corporativa centrada en la expansión por el sur de Asia, Atmosphere Core, uno de los grupos hoteleros más ambiciosos de la región, ha firmado cuatro nuevas propiedades que se incorporan a su creciente cartera de hoteles y complejos turísticos en la India.

Concebidos en torno a los viajes experienciales, el segmento MICE y conceptos urbanos y de ocio diferenciados, estos nuevos desarrollos introducirán la marca Atmosphere Hotels & Resorts en destinos muy singulares del país.

Atmosphere Jaisalmer

Atmosphere Jaisalmer ofrecerá un refugio en el desierto con paisajes panorámicos de dunas y la serena belleza del desierto de Thar.

Salil Panigrahi, director general de Atmosphere Core, afirma: “Junto con una década de creación de conceptos galardonados en las Maldivas, nuestro equipo ha planificado una respuesta estratégica al crecimiento de la clase media y la prosperidad económica que se observa actualmente en la India. Con una cartera consolidada de marcas diferenciadas, creemos firmemente que nuestra entrada en la India no solo atraerá, sino que superará las expectativas del creciente mercado nacional, además de dar a conocer destinos emblemáticos relativamente desconocidos a una nueva generación de turistas internacionales entrantes”.

“Este anuncio marca otro hito importante mientras avanzamos hacia nuestra visión a largo plazo de convertirnos en una de las principales marcas hoteleras de la India. Estos cuatro nuevos acuerdos de gestión hotelera elevan nuestra cartera en la India a 16 propiedades en tan solo dos años. Actualmente se están evaluando más ubicaciones y se han identificado múltiples oportunidades futuras, lo que sugiere una perspectiva muy positiva para nuestra misión en el país”.

ARYAVILLE By Atmosphere Jaipur reforzará la presencia de la marca en Rajastán. Famosa por su patrimonio real y sus majestuosos fuertes, la Ciudad Rosa es un auténtico símbolo de hospitalidad. Este resort contará con 244 llaves, incluidas cabañas y villas de una y tres habitaciones con piscinas privadas, además de una panadería artesanal, un café, un lounge y un bar vibrante, todo diseñado para satisfacer los paladares más exigentes.

AryaVille By Atmosphere Jaipur Villa

ARYAVILLE By Atmosphere Jaipur ofrecerá una escapada de lujo contemporáneo con vistas al vibrante horizonte de Jaipur y a las majestuosas colinas Aravalli.

Los destinos del Himalaya son fundamentales para la visión de la compañía. Atmosphere Kufri ofrecerá un retiro excepcional con 158 habitaciones deluxe, suites y suites presidenciales, junto con una acogedora panadería, un elegante lounge y un bar de estilo contemporáneo. Con impresionantes vistas a la montaña, clima fresco y un encanto atemporal, Kufri representa una expansión ideal hacia la apreciada región de estaciones de montaña del norte de la India.

PRATYAKSH An Atmosphere Experience Chandragiri será un santuario boutique en la ciudad cultural tibetana de Chandragiri, en el sur de Odisha. Con 90 llaves, incluidas cabañas, suites, tiendas de lujo y villas, el resort ofrecerá vistas panorámicas de los Ghats Orientales, el Monasterio Budista de Jirang y una exuberante vegetación para una estancia tranquila e inmersiva.

Atmosphere Jaisalmer en Rajastán contará con 70 cabañas, suites, tiendas de lujo y villas con el máximo confort moderno. Los huéspedes podrán disfrutar del ambiente sereno del desierto de Thar, desde el susurro del viento hasta el canto melódico de los pavos reales. Versátiles espacios interiores, amplios jardines y áreas dedicadas a reuniones hacen de Atmosphere Jaisalmer una opción ideal para MICE, bodas y eventos sociales.