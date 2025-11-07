Andalucía conquista Londres con su cultura y moda para seducir al turista británico

viernes 07 de noviembre de 2025 , 09:00h

Andalucía ha vuelto a brillar en Londres mostrando su mejor versión: cultura, moda, arte y pasión. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, destacó la “diversa oferta” del destino que “invita a que cada vez más personas se enamoren de nuestra tierra”, durante un evento celebrado en la capital británica ante más de 150 profesionales del sector.

El encuentro, organizado en el marco de la World Travel Market (WTM), tuvo como objetivo fortalecer los lazos entre la oferta turística andaluza y la demanda británica, uno de los principales mercados emisores para la región. “Esta cita nace de la identidad y fortaleza que nos hacen únicos”, señaló Bernal, invitando a los asistentes a “disfrutar de una experiencia que conecta con Andalucía en cada detalle, reflejo de nuestra pasión por lo que somos y ofrecemos al mundo”.

Bajo el lema “Surrender to the Andalusian Crush”, la acción reunió a más de 70 representantes de aerolíneas, operadores turísticos, agencias y medios especializados del Reino Unido. Entre ellos, responsables de compañías como Wizz Air, Iberia, Vueling, British Airways o easyJet; turoperadores como TUI o Nekera; y agencias de prestigio como Martin Randall, Designer Travel o Holidays Pirates.

El evento, celebrado en el emblemático Christ Church Spitalfields, combinó el networking con una inmersión cultural: un desfile de moda flamenca a cargo de diseñadoras como Rocío Peralta, Lourdes Montes y Rocío Terry, junto con la Cátedra Internacional de Moda Flamenca, y una actuación del Teatro Flamenco de Sevilla, acompañada de una muestra de la exquisita gastronomía andaluza.

Bernal subrayó ante los asistentes que “apostar por Andalucía es una decisión segura”, destacando el potencial de inversión, la rentabilidad del destino y su creciente posicionamiento internacional.

La jornada se completó con varias mesas redondas en el expositor de Andalucía, en las que participaron expertos, operadores y prescriptores británicos para analizar temas clave como sostenibilidad, conectividad y diversificación de los flujos turísticos.

El Institute of Travel & Tourism celebrará su congreso anual en Málaga

Durante la feria, el consejero también se reunió con representantes del Institute of Travel & Tourism (ITT), la principal asociación profesional del sector turístico británico, que anunció la celebración de su próxima conferencia anual en la provincia de Málaga. El evento reunirá a más de 300 profesionales y abordará cuestiones de innovación, sostenibilidad y tendencias globales, reforzando los lazos comerciales y promocionando Andalucía como destino estratégico para el mercado británico.

El ITT, fundado en 1956, agrupa a directivos de agencias, operadores y aerolíneas, y es un referente en educación y desarrollo del talento en el sector turístico.

Asimismo, durante la segunda jornada de la WTM, la delegación andaluza mantuvo encuentros con compañías internacionales de primer nivel como Turkish Airlines, eDreams, Edelweiss, Soltour y Ávoris, consolidando la proyección global de Andalucía como un destino que combina autenticidad, innovación y oportunidades de negocio.