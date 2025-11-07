Los cines Illa Carlemany acogen la presentación de ‘NIX’, un homenaje a la montaña y al pueblo andorrano

viernes 07 de noviembre de 2025 , 09:15h

Los cines Illa Carlemany han acogido esta tarde el estreno oficial de NIX: Somos gente de nieve, la película documental impulsada por Grandvalira Resorts y producida por el estudio andorrano Citric, que retrata la relación entre las personas, la nieve y la montaña de Andorra. El acto ha reunido a unas 300 personas, entre ellas representantes institucionales, el equipo de producción y profesionales del sector de la nieve del país, que han llenado la sala y han podido ver por primera vez una obra rodada durante dos inviernos y que aspira a participar en varios festivales internacionales.

Durante su intervención, el portavoz de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha destacado que “NIX es un homenaje a nuestro ADN. En Andorra, la montaña no es una postal: es patrimonio, memoria viva y forma de vida. Queríamos explicar de dónde venimos y qué nos mueve, porque la nieve forma parte de nuestro origen y sigue marcando el ritmo del país”. Ledesma ha añadido que el proyecto “va más allá de Grandvalira Resorts: es un acto de compromiso y de agradecimiento hacia la montaña andorrana, que nos ha hecho como somos. Aquí contamos la vida en inviernos, y NIX lo explica con imágenes y silencio, como lo hace la naturaleza”.

El portavoz también ha querido remarcar la dimensión internacional del proyecto: “Con NIX compartimos con el mundo la verdadera esencia de Andorra. Mostramos que somos mucho más que un destino de nieve: somos una cultura, una manera de vivir y de amar la montaña”.

Por parte de Citric, Èric Rossell, uno de los codirectores del filme, ha explicado que “Andorra no es solo un lugar donde se practican actividades de nieve. Es un territorio que respira montaña en cada rincón, donde los ciclos de la naturaleza marcan la vida de quienes la habitan y la disfrutan. Esa autenticidad es lo que hemos querido transmitir con esta película”.

Para Òscar Julià, codirector de la obra, NIX “es un homenaje sincero de quienes habitan y comparten la montaña. Si os fijáis, no hay pistas ni remontes; hay personas reales que viven y trabajan en este entorno, y eso es lo que la hace especial”.

Finalmente, Jessone Morillon, también codirector, ha explicado que “detrás de cada imagen hay pequeñas historias que hablan de la forma de ser de Andorra: gente que vive la nieve con respeto, que entiende el silencio y sabe el valor de la paciencia. Capturar todo eso ha sido, para nosotros, la experiencia más emocionante”.

Gran acogida por parte de Andorra

El acto, celebrado esta tarde en los cines Illa Carlemany, ha contado con la presencia de numerosos representantes institucionales, como el ministro de Turismo y Comercio, Jordi Torres; el ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal; y la ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mónica Bonell. También han asistido representantes de los comunes, como el cónsul mayor de Canillo, Jordi Alcobé, y la cónsul mayor de Ordino, Maria del Mar Coma, así como otros representantes comunales que han querido acompañar al equipo del filme en su estreno oficial.

La proyección ha registrado un lleno total en la sala, y las sesiones programadas para los días 5, 6 y 7 de noviembre seguirán el mismo camino, ya que las entradas se agotaron pocas horas después de abrirse el período de reserva.

Ante la buena acogida, Grandvalira Resorts y Citric ya trabajan para que NIX: somos gente de nieve pueda llegar a un público más amplio en las próximas semanas, con el objetivo de ofrecer nuevas proyecciones y facilitar su distribución en plataformas audiovisuales y canales especializados.

El filme continuará su recorrido internacional con su participación en el Festival de Cine de Montaña de Torelló, donde se proyectará el próximo 20 de noviembre, y con su candidatura al Banff Mountain Film Festival de Canadá, uno de los certámenes más reconocidos del mundo en su género.

Ledesma se ha mostrado agradecido por la respuesta del público y ha afirmado que “nos emociona ver cómo este homenaje a nuestra montaña y a su gente está siendo tan bien recibido. NIX es una manera de explicar de dónde venimos y qué nos une, y verlo conectar con tanta gente es el mejor reconocimiento posible”.

Una gran respuesta por parte del público andorrano que los impulsores quieren también recompensar con una segunda parte del filme. “Nos encantaría dar continuidad a este proyecto: el alma de la montaña andorrana tiene muchas más historias que contar”.