Pariente Vivo, nuevo proyecto de José Pariente para transformar la bodega en un ecosistema vivo

lunes 17 de noviembre de 2025 , 08:15h

Bodegas José Pariente da un paso más en su compromiso con la sostenibilidad con la ejecución de Pariente Vivo, un innovador proyecto de paisajismo regenerativo que convierte el entorno de la bodega de Rueda en un ecosistema vivo, resiliente y en continua evolución.

“Entendemos la elaboración del vino como una responsabilidad que va más allá del viñedo. Este proyecto es nuestra forma de mirar al futuro con coherencia y esperanza”, explican Martina e Ignacio P. Pariente, directores de la bodega.

Un pulmón verde para anticipar el cambio climático

Desarrollado junto a El Ejidillo y Citerea, el proyecto incorpora soluciones basadas en la naturaleza para restaurar la biodiversidad, regenerar el suelo y favorecer la autorregulación hídrica. La mejora de la fertilidad biológica del suelo es el corazón del proyecto Pariente Vivo, donde la tierra vuelve a ser un organismo vivo que sustenta la biodiversidad y garantiza la salud del viñedo.

Entre las principales acciones destacan:

31.500 nuevas plantas entre árboles, arbustos y vegetación baja, especies adaptadas al clima de la zona.

Riego eficiente con agua regenerada, que reducirá progresivamente el consumo de recursos.

Aplicación de biochar, un carbón vivo que mejora la fertilidad y estructura del suelo, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático.

Seguimiento digital con APPs: Canopeo y Viticanopy, desarrollada por la Universidad de Adelaida (Australia), que permite monitorizar en tiempo real la evolución del paisaje. José Pariente se convierte así en la primera bodega del mundo en aplicar esta tecnología a un entorno paisajístico regenerativo.

En definitiva, a través de la aplicación de biochar, micorrizas y compost, se impulsa la regeneración natural del suelo, favoreciendo su estructura, su capacidad de retener agua y su equilibrio biológico.

El proyecto incorpora un recorrido a través una senda que atraviesa el viñedo y permite a los visitantes de enoturismo descubrir la diversidad varietal con la que trabaja la bodega. El proyecto crea también nuevos hábitats para polinizadores, aves y fauna auxiliar beneficiosa, fomentando un ecosistema equilibrado y libre de tratamientos químicos.

El diseño paisajístico de Pariente Vivo se inspira en la paleta aromática y cromática de los vinos de la bodega. Los verdes perennes sirven de fondo a una sucesión de colores estacionales que evocan las notas de cata y transforman el entorno en un paisaje dinámico y sensorial.

“Queremos demostrar que la actividad vitivinícola puede ser motor de regeneración. La innovación y la sostenibilidad, en nuestro caso, siempre van de la mano”, añade Martina Pariente, directora técnica.

Pariente Vivo forma parte del compromiso 360º de Bodegas José Pariente con la sostenibilidad, un camino que combina innovación, respeto por la tierra y acción frente al cambio climático que plantea grandes retos al sector vitivinícola. Desde certificaciones como SWfCP hasta actuaciones sobre el territorio para llevar a cabo acciones reales que generen un impacto positivo.

Este proyecto no solo mejora el entorno natural, sino que enriquece la experiencia de quienes visitan la bodega, ofreciendo un paisaje en movimiento donde aromas, colores y sonidos naturales se encuentran con los vinos.

Una bodega que marcó la nueva era en los vinos blancos

En el corazón de Rueda, nació hace más de dos décadas la historia de Bodegas José Pariente, fundada por Victoria Pariente con el sueño de elaborar un vino que reflejara la autenticidad de la variedad Verdejo. Hoy, sus hijos Martina e Ignacio Prieto Pariente continúan esa vocación familiar con un proyecto que ya integra tres bodegas —José Pariente (Rueda), Prieto Pariente (Castilla y León) y A Vilerma (Ribeiro)— unidas por objetivos comunes: excelencia, respeto al entorno e innovación constante.

Pariente se ha consolidado como una referencia en la elaboración de vinos blancos de alta gama, con una identidad arraigada en la tierra y una clara proyección internacional. Desde intensos estudios de zonificación hasta la expansión hacia nuevas denominaciones de origen (Bierzo y Ribeiro), la familia ha sabido conjugar tradición e innovación con una visión empresarial sólida.