WOW Porto da la bienvenida a una Navidad mágica

miércoles 19 de noviembre de 2025 , 10:30h

WOW Porto vuelve a llenarse de magia para celebrar la Navidad. Del 22 de noviembre al 6 de enero, el barrio cultural de Gaia se transforma en un auténtico mundo navideño, iluminado por 7,5 kilómetros de luces. A este escenario de encanto y brillo se suman mercados temáticos, diversión para los niños, gastronomía e innumerables experiencias para toda la familia.

El momento más esperado: el Encendido de las Luces

La programación de “WOW Porto, es Navidad” comienza oficialmente el 22 de noviembre, con el tradicional encendido de las luces navideñas. A partir de las 18:30, el árbol de 13 metros de la plaza central cobra vida en un espectáculo de luz, color y emoción, que marca el inicio de la temporada festiva en WOW Porto.

El evento contará con mucha animación, música en directo y actuaciones especiales a cargo de la Academia Be Smart, Be a Legend y Prestige Dance Center. Además, por supuesto, los invitados podrán disfrutar del confort del chocolate y el vino caliente, que ya se han convertido en una tradición.

Para prolongar la celebración, WOW Porto propone, además, dos experiencias gastronómicas: una cena temática en el restaurante VP, ideal para familias, y una cena con maridaje de vinos en el restaurante 1828, en colaboración con Geographic Wines, pensada para quienes prefieren una velada más íntima y sofisticada.

La llegada de Papá Noel: el momento más mágico del año

El segundo gran momento del programa navideño tendrá lugar el 7 de diciembre, con la llegada triunfal de Papá Noel a WOW Porto. A partir de las 16:30, el anciano de barba blanca hará su entrada en la plaza central, acompañado por sus duendes y en un ambiente lleno de fantasía y alegría. La escuela de baile Sobral sem Parar será la colaboradora artística de este día.

Un distrito entero dedicado a la Navidad

El espíritu navideño se extiende por todo WOW Porto. El barrio cultural se viste de gala con decoración e iluminación navideña en todos los espacios. La Casa de Papá Noel y la Kids Zone estarán instaladas junto a la taquilla principal (en la planta 4) y permanecerán abiertas hasta el 23 de diciembre, ofreciendo a los más pequeños un espacio lleno de juegos, diversión y momentos mágicos, de forma gratuita.

El Street Market se convierte en un auténtico mercado navideño, con productos artesanales y regalos originales, mientras que en la plaza central, el Mercado Gastronómico ofrece los sabores del invierno y las delicias festivas.

También en la plaza central se encuentra el Carrusel, un clásico que promete encantar a grandes y pequeños y dar aún más color a este mágico escenario. En el Museo Atkinson, la exposición BrickWorld es una parada obligatoria: una muestra imperdible de piezas LEGO®, con creaciones inéditas, muchas de ellas inspiradas en la ciudad de Oporto y en la Navidad.

Y como la Navidad también se celebra en la mesa, el restaurante VP prepara varias ediciones temáticas de su Family Brunch, dedicadas al universo LEGO® (los días 15, 16 y 30 de noviembre) y al espíritu navideño (los días 7 y 21 de diciembre), perfectas para reunir a varias generaciones en un ambiente relajado y festivo.

Workshops temáticos para todas las edades

Y para aquellos a los que les gusta meter las manos en la masa, o en el chocolate, WOW Porto también ha preparado una programación de workshops temáticos, perfectos para vivir la Navidad de forma creativa. En “Chocolatinhos – Edição Natal”, los más pequeños pueden descubrir los secretos del chocolate y crear sus propias delicias navideñas. El taller “Faz o Teu Enfeite de Natal” invita a niños y adultos a dar rienda suelta a su imaginación y crear una pieza única, en cerámica moldeable, para decorar el árbol. Por su parte, el “Workshop Kokedamas” es la opción ideal para quienes buscan un momento más original y sostenible: después de aprender a construir sus propios kokedamas con ramas de pino de Navidad, los participantes se llevarán su obra maestra a casa.