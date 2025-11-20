Nueva Zelanda e Islas Cook: la nueva gran aventura que presenta Pacífico Tours

jueves 20 de noviembre de 2025 , 10:30h

El touroperador Pacífico Tours, que forma parte del Grupo Island Tours, ha lanzado un ambicioso itinerario para descubrir durante 29 días los principales atractivos naturales y culturales de Nueva Zelanda e Islas Cook.

Se trata del programa fly & drive “Viaje por Nueva Zelanda e Islas Cook en coche de alquiler: Utuutu”, que cuenta con salidas diarias según disponibilidad y se puede reservar desde 6.210 euros por persona.

Este formato en coche permite una exploración más profunda, flexible y personal, donde cada parada se convierte en una experiencia auténtica, lejos de los circuitos más convencionales.

El recorrido comienza en Christchurch, donde los viajeros recogerán el coche de alquiler para visitar algunos de los rincones más emblemáticos de Nueva Zelanda, como el lago Tekapo o Twizel, Dunedin, Te Anau, Queenstown, los glaciares Franz Josef, la costa de Punakaiki, Nelson, Wellington, el parque volcánico de Tongariro, Rotorua, la bahía de las Islas y Auckland, entre otros.

Tras la aventura en la Isla Norte y la Isla Sur neozelandesas, el viaje continúa en avión hacia Islas Cook, concretamente, a Rarotonga y Aitutaki, donde es posible disfrutar de playas paradisíacas y sumergirse en aguas cristalinas y conocer más de cerca la cultura maorí.

Entre las experiencias más destacadas se encuentran la visita a una cueva de luciérnagas en Te Anau, una cena hangi –método tradicional maorí basado en cocinar los alimentos en un horno bajo tierra– con espectáculo maorí, acceso a Hobbiton y cruceros por Aitutaki y el fiordo Milford Sound.

El programa incluye en el precio los vuelos en línea regular, el alojamiento en hoteles de categoría turista, 16 días de alquiler de vehículo incluyendo kilometraje ilimitado y seguro a todo riesgo; las actividades anteriormente indicadas y la documentación online del viaje.

Este viaje representa una oportunidad única para quienes buscan combinar aventura, naturaleza y cultura en un solo recorrido.