Gran Bretaña prepara un 2026 lleno de estrenos: museos, festivales y rutas costeras

Gran Bretaña entra en 2026 con un espíritu renovado, fusionando historia y tecnología, naturaleza y cultura, deporte y gastronomía. Este año, el país invita a descubrir su patrimonio desde nuevas perspectivas, a recorrer sus costas y a disfrutar de eventos únicos que hacen de cada viaje una experiencia memorable.

Museos y cultura que renacen

El panorama cultural se revitaliza con aperturas y renovación de espacios emblemáticos. El Museo de Londres reabre en una nueva sede en Smithfield, mostrando más de su impresionante colección. En Shoreditch, el Museo de Shakespeare permitirá a los visitantes sumergirse en el Londres isabelino. En Gales, el castillo de Caerphilly incorpora tecnología inmersiva para explorar su historia medieval, mientras que en Inverness, las Highlands toman vida gracias a la nueva Inverness Castle Experience.

Aniversarios culturales que inspiran

El 2026 marca hitos importantes: la Royal Scottish Academy celebra 200 años con exposiciones de arte escocés contemporáneo, y el Southbank Centre de Londres cumple 75 años con un programa vibrante que incluye una muestra de Anish Kapoor y una intervención de Danny Boyle.

Deporte y emoción al máximo

El calendario deportivo de Gran Bretaña viene cargado de eventos internacionales. La Copa Mundial Femenina T20 se celebra en varias sedes de Inglaterra, mientras que Glasgow acoge los Juegos de la Commonwealth y Birmingham recibe por primera vez el Campeonato Europeo de Atletismo. Los amantes del motor podrán vivir la final de Fórmula E en el corazón de Londres.

Naturaleza en estado puro

El sendero costero King Charles III England Coast Path será, una vez finalizado en 2026, el más largo del mundo: 4500 km de costa salvaje y paisajes inolvidables. Además, los festivales “Dark Skies” en parques nacionales como Brecon Beacons o Yorkshire Dales invitan a contemplar las estrellas en uno de los cielos más oscuros de Europa.

Pantallas que inspiran viajes

2026 continúa la tendencia del turismo cinematográfico. Los fans podrán visitar escenarios de Outlander en las Highlands, pasear por las calles georgianas de Bath como en Bridgerton o recorrer los interiores mágicos de Harry Potter en los estudios Warner Bros de Londres. Incluso Marvel se suma con "Spider-Man: Brand New Day", rodado en Glasgow.

Nuevas formas de hospedarte

La oferta hotelera se amplía con propuestas para todos los gustos: The Medlock, ubicado en el estadio del Manchester City, combina diseño y deporte; en Gales, el elegante Ty Gwyn ofrece vistas al mar; y en Escocia, The Kithmore reabre con estilo e historia en St Andrews.

Sabores y festivales

Entre música, bienestar y gastronomía, Gran Bretaña ofrece eventos para todos los viajeros. El Celtic Connections en Glasgow reúne música folk y mundial, mientras que Feis Ile en Islay atrae a los amantes del whisky. En Inglaterra, el chef Guy Ritchie inaugura una destilería con restaurante en Rosemaund Farm, combinando cine, naturaleza y gastronomía.