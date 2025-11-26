Cathay Pacific activa ofertas históricas de Black Friday para volar a Asia-Pacífico

miércoles 26 de noviembre de 2025 , 09:15h

La aerolínea con sede en Hong Kong Cathay Pacific celebra la llegada del Black Friday con su promoción más importante del año, una invitación a descubrir algunos de los destinos más increíbles del mundo a un precio único.

Entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre, es posible beneficiarse de un descuento de 150 € por persona al reservar vuelos a través de la web de Cathay Pacific. Una oportunidad perfecta para planificar ese viaje soñado a precios únicos, incluyendo destinos como China Continental, Japón, Tailandia, Australia o Nueva Zelanda.

La promoción es válida para todas las clases de vuelo y, para aplicarla, es necesario introducir el código ESBLACKFRI al finalizar la compra. De este modo, una familia de cuatro personas podría acumular un ahorro total de hasta 600 € en su próximo viaje.

Además, los clientes de Revolut cuentan con un acceso anticipado de forma exclusiva a la oferta, desde el 17 hasta el 27 de noviembre, además de poder acumular hasta 20x RevPoints en sus reservas.