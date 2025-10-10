Grandes del Gospel celebra su XXXI edición en Madrid

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:10h

EL FESTIVAL MÁS ESPERADO REGRESARÁ AL TEATRO FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE MADRID DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 de DICIEMBRE

GRANDES DEL GÓSPEL, el festival que ya es una cita ineludible y una tradición navideña en la cultura de Madrid, regresa con renovado fulgor al teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa para dar comienzo a su XXXI edición que promete, una vez más, elevar los corazones y estremecer las almas.

Tras haber alcanzado en 2024 cifras históricas de asistencia que superaron todos los registros previos, con más de 10.000 entradas vendidas, GRANDES DEL GÓSPEL confirmó así su posición como el festival de música góspel más importante de nuestro país.

El festival encara con entusiasmo su edición 2025, marcada por la calidad artística, la profundidad espiritual y la tradición viva del góspel afroamericano.

En esta ocasión, el ciclo reunirá a cuatro formaciones corales de excelencia internacional, exponentes del más puro y vibrante espíritu del góspel.

Desde la ciudad de las canciones y la cuna del jazz, Spirit of New Orleans Gospel Choir traerá a los escenarios madrileños la energía inconfundible de los sonidos nacidos entre los callejones de Luisiana, donde la música se mezcla con la historia y la devoción.

Desde el corazón del sur de Estados Unidos, las voces potentes y conmovedoras de Charleston Gospel Choir y South Carolina Gospel Choir llenarán el teatro de fuerza, esperanza y redención, en una manifestación musical tan ancestral como necesaria.

Y como broche de oro, regresa a Europa uno de los grupos más aclamados y emblemáticos del género: el Chicago Mass Choir,

conocidos universalmente como los auténticos embajadores del gospel. En esta nueva gira, presentan un espectáculo titulado “Sweet Home Chicago”, un sentido homenaje a la ciudad que los vio nacer y al legado imborrable de los pioneros del gospel urbano.

Este viaje musical recorre los grandes clásicos gestados en los años 30, 40 y 50 del siglo XX, cuando las iglesias y comunidades afroamericanas de Chicago dieron forma a un estilo musical que, nacido del dolor y la fe, ha trascendido todas las fronteras geográficas y culturales para conmover, hasta nuestros días, a audiencias de todos los rincones del planeta.

También participa con su nuevo espectáculo Afrogospel la Coral Góspel de Madrid.

Bienvenidos a la XXXI edición del festival que enamora Madrid.

