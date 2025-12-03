ÁBREGO, la tensión entre la raíz y el viento

miércoles 03 de diciembre de 2025 , 08:15h

Ábrego, viento del suroeste cargado de lluvia, inspira un quinteto de danza compuesto por Ana Erdozain, Dácil González (Premio Nacional de Danza), Alba González, Laura López y Fran Martínez; donde se baila la tensión entre la raíz y el viento.

Lo que nos sostiene y lo que nos transforma.

Ábrego es una deriva de cuerpos que se sostienen en un vaivén constante, en tránsito, generando un paisaje escénico donde el equilibrio se construye colectivamente, en un flujo continuo entre lo estable y lo mutable. A través del movimiento, la materia y el sonido, se nos invita a habitar la transformación desde la piel, el oído y la memoria.

SALA CUARTA PARED

FECHAS: 9 y 10 de diciembre de 2025* | HORARIO: 20h30 | *Encuentro con el público tras la primera función.

FICHA TÉCNICA

Título: Ábrego

Dirección: Alba González

Intérpretes: Ana Erdozain, Dacil González, Alba González, Laura López, Fran Martínez.

Música: 33 Hz

Textos: Ana Erdozain / Videos: Alba González / Vestuario: Laccia / Iluminación: Pilar Duque

ÁBREGO es un quinteto de danza contemporánea que nace de la necesidad de producir encuentros y equilibrio dentro de una constante transformación de la forma, tanto individual como colectiva.

La pieza habla de los inicios, de la transformación, del equilibrio y de las raíces propias, no entendidas como folklore, si no como las que un individuo construye a lo largo de su vida.

La idea principal es explorar la relación entre estos dos conceptos, la raíz y el viento. Lo que nos ancla y lo que nos mueve. Para ello contamos con un equipo que proviene de Canarias, Galicia, Zaragoza y Madrid que han vivido sus trayectorias en tránsito, desdibujando fronteras geográficas y afectivas. En este cruce de caminos, lo individual y lo colectivo se entrelazan para sostener un paisaje escénico en constante vaivén.

Este trabajo pretende explorar por un lado lo relativo al viento, su significado, su origen, los diferentes vientos que existen en el mundo y sus significados asociados a lo largo de los años, etc. Por otro lado quiere investigar, como contrapunto, la raíz. Este proyecto asume que la raíz nos dirige al equilibrio. El equilibrio de los cuerpos tanto en quietud, como en movimiento y de forma individual o colectiva. Al igual que el viento alude a lo que cambia y transforma, las raíces aluden a aquello que permanece y busca resistir.

Algunas de las preguntas que se plantean son: ¿cómo un cuerpo gestiona las fuerzas externas para mantener ese equilibrio? ¿cómo varios cuerpos gestionan sus fuerzas y las externas para generar un equilibrio colectivo?