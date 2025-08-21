La Lonja del Mar: un viaje gastronómico al corazón del mar sin salir de Madrid

En el elegante marco de la Plaza de Oriente, con la imponente silueta del Palacio Real como telón de fondo, se encuentra La Lonja del Mar, un restaurante que logra transportar al comensal directamente a la costa española sin salir de Madrid. Este espacio gastronómico combina la tradición marinera con un enfoque contemporáneo, apostando siempre por ingredientes de primera calidad y por una cocina que respeta la frescura del mar.

INOUT VIAJES tuvo el placer de visitar la Taberna de La Lonja del Mar y disfrutar de su terraza, un rincón privilegiado donde la brisa de la noche y las vistas al Palacio Real acompañan cada bocado. La experiencia comenzó con un delicado tartar de atún, fresco y perfectamente equilibrado, seguido de un ceviche de trucha, cuya acidez ligera evocaba un paseo por la costa atlántica. Las gambas al ajillo con huevo escalfado, intenso y aromático, y la lubina, jugosa y con un punto de cocción impecable, reafirmaron la excelencia de la propuesta culinaria. El broche final llegó con una sorprendente tarta de queso con queso azul, un postre que combina tradición y creatividad, dejando en el paladar un recuerdo imborrable.

Esta experiencia vivida por INOUT VIAJES en la terraza de la Taberna no solo refleja la frescura y creatividad de los platos de La Lonja del Mar, sino que también sirve como introducción al universo gastronómico que ofrecen los diferentes ambientes gastronómicos de La Lonja del Mar. Desde la sofisticación del Restaurante hasta la cercanía de La Barra, pasando por la calidez de la Taberna, cada espacio se convierte en una invitación a explorar diferentes formas de disfrutar del mar en pleno centro de Madrid. La degustación de tartar de atún, ceviche de trucha, gambas al ajillo con huevo escalfado y lubina, cerrada con la sorprendente tarta de queso con un toque de azul, evidencia la filosofía que guía cada uno de estos locales: respeto absoluto por el producto, creatividad y una experiencia sensorial completa que trasciende la simple comida.

Tres espacios, tres maneras de vivir el mar

El restaurante se articula en tres ambientes diferenciados que ofrecen experiencias complementarias:

La Lonja Restaurante: Es la joya más elegante, ideal para comidas especiales o cenas inolvidables. Desde sus ventanales, el Palacio Real se convierte en un cuadro vivo que acompaña cada plato. Aquí se sirven creaciones como rodaballo salvaje en su jugo, rape negro risolado con consomé y los sofisticados caviares Schrencki y Baerii. Los amantes del marisco encuentran en las cigalas Monster o las zamburiñas gallegas auténticas joyas frescas que parecen recién sacadas del agua.

La Taberna de La Lonja: Más informal y cercana, la Taberna es el paraíso de los arroces y las tapas de inspiración marinera. Desde su terraza, el sonido de la ciudad se mezcla con los aromas del mar. Platos como el arroz de gamba roja, el arroz a banda, el salmorejo cordobés con camarón del norte y las flores de alcachofa con huevo de codorniz y caviar recuerdan a los veranos mediterráneos, en una experiencia que invita a disfrutar de cada sabor con calma y deleite.

La Barra de La Lonja: Pensada para quienes buscan una experiencia más ligera y rápida, la Barra ofrece tapas y entrantes que no pierden frescura ni calidad: ensaladilla de gamba blanca, anchoas del Cantábrico, ostras frescas o, para los amantes de la carne, el steak tartar de la sierra de Madrid. Los postres, como la tarta de chocolate con almendra garrapiñada, cierran la experiencia con un toque dulce memorable.

Historia y ambiente que enamoran

Más allá de su cocina, La Lonja del Mar fascina por su historia. El edificio, que fue residencia temporal del compositor Giuseppe Verdi, conserva las escaleras originales que conducen al restaurante, añadiendo un aire romántico y casi cinematográfico. Caminar por ellas es como pasear entre notas de ópera y memorias de antaño, anticipando un festín que no solo nutre, sino que envuelve los sentidos.

El secreto está en el producto

Todo llega fresco de las mejores lonjas del país: gamba blanca de Huelva, carabineros del Estrecho, navajas, mejillones de verano, entre otros. Cada plato se cocina al momento, con un servicio cercano y profesional que detalla cada preparación y ajusta la cocción a la preferencia del comensal. Comer aquí es un acto de respeto por el mar, una celebración de la frescura y una invitación a disfrutar de la cocina sin artificios, donde cada ingrediente brilla por sí mismo.

Una experiencia que despierta los sentidos

Sentarse en la terraza, sentir la brisa y observar el Palacio Real mientras se degusta un plato de marisco recién preparado, escuchar los murmullos de la ciudad y, al mismo tiempo, percibir aromas que evocan la costa, convierte la visita a La Lonja del Mar en un viaje sensorial completo. Cada bocado transporta al comensal a Galicia, Huelva o el Mediterráneo, sin necesidad de abandonar el centro de Madrid.

Gastronomía, historia y mar en el corazón de la ciudad

La Lonja del Mar no es solo un restaurante, es una experiencia que combina alta cocina, historia y sensaciones únicas. Aquí, cada espacio —ya sea el restaurante, la taberna o la barra— ofrece una forma distinta de vivir el mar, donde la excelencia del producto se une a un entorno sofisticado y cálido. Frente al Palacio Real, esta propuesta se confirma como una parada imprescindible para quienes buscan disfrutar del mar desde la ciudad, con el sabor, el arte y la historia como compañeros de mesa.