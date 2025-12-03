Las dudas de Género de Dudas

miércoles 03 de diciembre de 2025 , 08:30h

El estreno de GÉNERO DE DUDAS (“Drôle de Gene”), la obra de Jade-Rose Parker llega al Teatro Infanta Isabel de Madrid después de haber triunfado en Paris…

GABRIEL OLIVARES (DIRECTOR):

Aunque la autora es francesa, la función ocurre en España, pero es la que está más cerca del espíritu y la forma del original, según nos ha comentado la propia autora. En este caso ella ha controlado todo, desde el cartel… es una mujer que esta pendiente de la obra, y creo que va a venir el día 4 a acompañarnos al estreno.

Esta función lleva spoiler dentro. Lo peor es que no podemos contar exactamente el conflicto principal porque sería malo, es como si no conocieseis la película El sexto sentido y os contase de lo que va y el secreto que encierra. Pues en esta función pasa exactamente lo mismo y solo se pueden decir cosas genéricas, que ya están en el título: Género de dudas…

PASTORA VEGA (PROTAGONISTA):

La función, aunque en clave de comedia, habla de cosas muy serias, incluso por momentos muy profundas y dramáticas, porque habla del cinismo, de la hipocresía, de la política, de los problemas de una pareja que llevo mucho tiempo y en la que das todo por supuesto y que puede en cualquier momento estallar porque no ha habido honestidad, ni sinceridad. Pero también es un canto, claramente, a la tolerancia, al respeto por el otro, por lo que piensa o es diferente… es decir que tiene un montón de lecturas. Creo que es una obra de teatro, por eso me gusto mucho cuando la leí, que cuando sales del teatro llevas muchas cosas en la cabeza de las que vas a poder hablar porque están de actualidad y van a seguir estándolo…

PABLO CARBONELL (PROTAGONISTA):

La autora del libreto pensó al hacer su material, me estoy poniendo en su mente, que no sabía si tenía una comedia o un drama; no sabía si estaba haciendo una crónica social del momento actual, no sabía si estaba haciendo una tragedia griega, no sabía si era una crítica política… que conste que estoy pensando en lo que ella pudo pensar… y empezó a documentarse sobre la hipocresía, la moral, la actitud de los políticos, su cinismo. Vio también los conflictos que puede una persona tener a la hora de aceptarse como es en realidad… mil asuntos personales que aborda la función…

Y tengo que decir que hacemos un esfuerzo tan intenso en la obra que me deja más agotado que un concierto de dos horas de Toeros Muertos…

Así nos lo han contado antes de que se suba el telón y ya podamos ver y sorprendernos por ese secreto, que afirman, se desvela en los tres primeros minutos de la obra y que puede dejar descolocados a los espectadores, en especial a los que piensan – o pensamos- que van a ver una comedia de boulevard, una obra muy francesa, pero que lleva una bomba de relojería dentro…

Porque…

Julia (Pastora Vega) es una mujer elegante y dinámica que brinda un apoyo incondicional a su esposo, Francisco (Pablo Carbonell), un político en plena campaña electoral. Llevan 30 años formando una pareja sólida. Su vida, gira en gran parte en torno a Francisco, pero cuando Julia recibe una carta que le anuncia una noticia poco común, toda esa hermosa estabilidad se ve fuertemente sacudida.

Y como las desgracias nunca vienen solas, Lucía (Ariana Bruguera), su hija adoptiva, llega con su pareja o así (Abraham Arenas) y con noticias más preocupantes que tranquilizadoras sobre ella.

Este tsunami de revelaciones hará que cada uno tome conciencia de sus creencias, de su lugar, y sacará a la luz sus verdaderos rostros.

DIRECCIÓN Y DRAMATURGÍA: Gabriel Olivares

ELENCO: Pastora Vega / Pablo Carbonell / Ariana Bruguera / Abraham Arenas

PRODUCCIÓN: Producido por Okapi Producciones e Iria Producciones

Diseño gráfico: Melania Ibeas e Inés Sarlabous