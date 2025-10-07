Vacheron Constantin celebra su 270º aniversario con una exposición en Madrid

martes 07 de octubre de 2025 , 08:58h

Para celebrar el 270º Aniversario de Vacheron Constantin, la Maison alberga en Madrid una exposición temporal abierta al público en Galería Canalejas del 06 al 26 de octubre de 2025.

Transmitido de generación en generación a lo largo de 270 años y alimentado por un espíritu de apertura al mundo, el acervo de la Maison es una verdadera fuente de inspiración creativa.

Combinando tradición e innovación, Vacheron Constantin ha desarrollado una excepcional pericia técnica en el campo de la Alta Relojería y su mundo de complicaciones.

Desde sus inicios, la Manufactura ha labrado una relación especial con los artesanos, lo que confiere a sus relojes un carácter muy personal.

“Hacerlo mejor si es posible, que siempre lo es”. Formulado en 1819 en una carta de François Constantin a su socio Jacques Barthélémi Vacheron, este lema ha sido desde entonces la guía empleada por la Maison en su búsqueda de la excelencia. Más allá de la simple indicación del tiempo, Vacheron Constantin ha espoleado su creatividad con una curiosidad inagotable y un profundo interés por el mundo y sus diversas culturas. Combinando las tradiciones atemporales con la innovación de vanguardia y conjugando maestría relojera con diseño exquisito, la Manufactura lleva 270 años perfeccionando su oficio y convirtiendo cada reloj en una obra maestra. Como homenaje a esta fecunda historia, en esta nueva exposición se presentan modelos que plasman la pasión y experiencia cultivadas por Vacheron Constantin desde 1755. Desde delicados trabajos de guilloché hasta vibrantes esmaltados, desde mecanismos con indicaciones astronómicas hasta complejos tourbillones, cada reloj tiene una historia propia que narrar.

De esta manera, Vacheron Constantin celebra su 270º Aniversario y su búsqueda incesante por alcanzar la excelencia relojera a través de la exposición temporal “The Quest”, ubicada en Galería Canalejas en Madrid, desde el próximo 06 de octubre hasta el 25 de octubre de 2025 con horario de apertura al público de lunes a domingo, de 12:00 a 14:00H y de 16:00 a 20:00H.

El visitante podrá sumergirse en la apasionante historia de Vacheron Constantin y apreciar una cuidada selección de piezas históricas que repasan los principales hitos alcanzados por la Maison en el universo de la relojería, entre otras experiencias inmersivas.

La creación de Vacheron Constantin en Ginebra en 1755 marcó el inicio de una búsqueda única de la excelencia. Esta búsqueda, con la que la Maison ha mantenido un compromiso inquebrantable durante 270 años, define cada elemento de la identidad de Vacheron Constantin hasta el día de hoy.

La búsqueda de la excelencia técnica se expresa a través del dominio de las complicaciones mecánicas, la precisión del cronometraje, la miniaturización, las indicaciones originales, los acabados elegantes y la vocación de innovar siempre.



La búsqueda del arte no solo fomenta la creación de diseños elegantes y de elaborada decoración, sino también el apoyo duradero a la artesanía y a los artesanos, incluido el mecenazgo duradero de las artes y la cultura. La búsqueda de lo humano no solo se manifiesta en la pasión por el continuo aprendizaje y la mejora, sino también a través de un profundo compromiso con la transmisión del conocimiento y el saber hacer.



Esta búsqueda ha sido la inspiración definitiva para una Maison centrada en la creatividad y la innovación durante 270 años. En palabras de François Constantin en 1819: «hacerlo mejor si es posible es siempre posible»