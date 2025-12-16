Paloma Utrera: TAP potencia sus rutas en España y promueve la cultura portuguesa a bordo

Paloma Utrera Martínez, directora del mercado de España de TAP Air Portugal desde 2021, lidera la estrategia de la aerolínea en nuestro país, impulsando tanto su crecimiento comercial como su presencia cultural. Llegó a TAP procedente de Iberia Express y, desde entonces, ha trabajado en consolidar la conectividad de la compañía con España, optimizando rutas, fortaleciendo enlaces con destinos estratégicos y atendiendo a las necesidades de pasajeros corporativos y vacacionales.

Además de su labor en la expansión y mejora de la red de vuelos, Paloma Utrera promueve iniciativas culturales innovadoras, como el Altitude Film Fest, que acercan la creatividad portuguesa a bordo de los aviones. Bajo su dirección, TAP no solo conecta ciudades y países, sino que convierte cada vuelo en una experiencia donde la tradición, la cultura y la innovación se combinan para ofrecer un valor añadido a los pasajeros.

Nos atendió con cercanía y profesionalidad, mostrándose abierta y entusiasta por compartir los proyectos de TAP Air Portugal en España. Con sus propias palabras, Paloma Utrera Martínez nos explicó la estrategia de la aerolínea, sus rutas, las iniciativas culturales y cómo la compañía combina eficiencia operativa con experiencias innovadoras para los pasajeros.

¿Cuáles son las principales novedades y ampliaciones de rutas que TAP Air Portugal está implementando actualmente?

Recientemente hemos abierto una nueva ruta a Curitiba, en Brasil, que comenzará a operar el 2 de julio. Hasta ahora, TAP tenía muy bien cubierta la parte nordeste de Brasil, mientras que en el sur éramos la única aerolínea europea con una presencia significativa. Durante el último año y medio, hemos trabajado para reforzar nuestra conectividad en el sur del país, incorporando nuevas rutas a Florianópolis y Porto Alegre. Además, hemos retomado vuelos suspendidos tras las inundaciones, asegurando así una red más completa y estable que permite a nuestros pasajeros conectar de manera más eficiente con el sur de Brasil. Estas ampliaciones forman parte de nuestra estrategia para ofrecer no solo mayor cobertura geográfica, sino también mejores opciones de conexión, tanto para viajeros de negocios como para turistas.

Recientemente hemos abierto una nueva ruta a Curitiba, en Brasil, que comenzará a operar el 2 de julio

¿Cómo es la operativa y conectividad de TAP Air Portugal en España?

TAP ofrece una operativa muy robusta en España, con seis vuelos directos diarios desde Madrid a Lisboa y otros seis desde Barcelona a Lisboa, asegurando una frecuencia óptima para viajeros de negocios y turismo. Además, contamos con vuelos desde otras ciudades como Bilbao, Valencia, Tenerife Sur, Gran Canaria, Sevilla y Málaga, lo que nos permite ofrecer una red sólida y conectada con todo el país.

En el ámbito estacional, operamos rutas hacia Mallorca, Menorca, Ibiza y Alicante, adaptándonos a la demanda de verano y al turismo vacacional. Nuestro enfoque actual no está en expandirnos con nuevas rutas dentro de España, sino en reforzar la conectividad existente para que los pasajeros puedan enlazar cómodamente con Lisboa y, desde allí, acceder a destinos de largo radio en África, Europa y América. Esto nos permite garantizar un servicio eficiente y de calidad, manteniendo a España como un mercado clave dentro de nuestra estrategia internacional.

¿Cuáles son los principales mercados de TAP Air Portugal y cómo se distribuye su conectividad internacional?

TAP ofrece una operativa muy robusta en España, con seis vuelos directos diarios desde Madrid a Lisboa y otros seis desde Barcelona a Lisboa

Portugal sigue siendo, sin duda, nuestro mercado más importante, dado que representa el núcleo de nuestras operaciones y la base de nuestra conectividad. España, por su proximidad y volumen de pasajeros, es un mercado estratégico, especialmente para el tráfico corporativo, aunque también cuenta con un porcentaje relevante de viajeros vacacionales.

A nivel internacional, tenemos una presencia consolidada en Estados Unidos, donde operamos en siete aeropuertos, y en Canadá, con vuelos a Toronto y Montreal. En Brasil, nuestro principal mercado en América del Sur, ofrecemos conexiones a catorce destinos, cubriendo tanto el nordeste como el sur del país. Además, mantenemos rutas hacia antiguas colonias portuguesas en África, como Angola, Mozambique y Santo Tomé, y operamos en Marruecos, atendiendo tanto al tráfico corporativo como al turismo. Esta distribución nos permite combinar una red global eficiente con un fuerte enfoque en mercados clave para TAP.

¿Qué nos puede contar sobre el Puente Aéreo Madrid-Lisboa y sus ventajas para los pasajeros?

El Puente Aéreo Madrid-Lisboa es un producto diseñado especialmente para el sector corporativo, pensado para ofrecer máxima flexibilidad a los viajeros de negocios. Permite cambiar o adelantar vuelos sin coste adicional, lo que supone una gran ventaja para quienes necesitan adaptarse a reuniones o compromisos de última hora.

En el ámbito estacional, operamos rutas hacia Mallorca, Menorca, Ibiza y Alicante, adaptándonos a la demanda de verano y al turismo vacacional

Aunque no es un producto nuevo, en los últimos años le hemos dado más visibilidad por su valor añadido. Está disponible para todas las tarifas y, aunque inicialmente estaba orientado a pasajeros corporativos, lo ofrecemos a todos los clientes de TAP, combinando comodidad y flexibilidad. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con un servicio ágil y eficiente, adaptado a las necesidades del mercado español, donde el tráfico de negocios representa un porcentaje significativo de nuestros pasajeros.

TAP Air Portugal no solo conecta ciudades, sino que también impulsa la cultura portuguesa a través del cine. Recientemente, en octubre, se entregaron los premios de la segunda edición del Altitude Film Fest.

En noviembre se entregaron los premios de la segunda edición del Altitude Film Fest, el festival de cine impulsado por TAP. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué papel juegan los pasajeros en la selección de los cortos ganadores?

Este evento nació como un festival de cine, y su segunda edición se denomina Altitude Film Fest, un nombre que juega con la altura de los aviones y la creatividad de la cinematografía portuguesa. El objetivo del festival es dar a conocer Portugal desde una perspectiva cultural y artística, ofreciendo a los pasajeros de TAP una experiencia única que combina viaje y cultura.

Durante dos meses, los cortos seleccionados se proyectan a bordo de los vuelos de largo radio, y los pasajeros pueden votar por sus favoritos. La valoración final se compone en un 60% de los votos de los pasajeros y en un 40% de un jurado internacional especializado, haciendo que la opinión de quienes viajan sea un componente esencial para elegir a los ganadores.

Los cortos participantes deben ser producciones portuguesas, rodados en Portugal o tener un hilo conductor relacionado con el país. En esta edición, los ganadores fueron: Mejor documental: Entre a Terra e o Céu, de Luís Dalvan. Este documental destaca por su lirismo y la capacidad de evocar la tradición portuguesa a través de imágenes poéticas y una narración que transmite la esencia del país, sus olores, sabores y paisajes.

Altitude Film Fest, tiene como objetivo dar a conocer Portugal desde una perspectiva cultural y artística,

Mejor película de ficción: Mãe, de Carla Miranda. Un corto emotivo que aborda la inmigración y el encuentro entre tradición y modernidad en Portugal. Detalles como el collar de filigrana de la madre o el pañuelo en la cabeza muestran cómo se preservan las costumbres, mientras que la hija representa la mirada contemporánea del país, reflejando la identidad portuguesa a través del contraste entre pasado y presente.

¿Qué importancia tiene la opinión de los pasajeros en este festival?

‘La opinión de nuestros pasajeros es fundamental’, explica Paloma Utrera. ‘Ellos no solo participan como espectadores, sino que forman parte activa del proceso de selección de los cortos ganadores. Sus votos, que representan el 60% de la valoración final, nos permiten conocer qué historias y enfoques llaman más la atención y generan mayor impacto. De esta manera, la experiencia del pasajero complementa la evaluación del jurado internacional, asegurando que los premiados reflejen tanto la calidad artística como la conexión con el público.’

En definitiva, TAP Air Portugal continúa consolidándose como una aerolínea que no solo conecta destinos, sino que también apuesta por la innovación, la cultura y la experiencia del pasajero, combinando expansión estratégica y proyectos que reflejan la identidad y creatividad de Portugal.